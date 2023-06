Kulmbach (www.anleihencheck.de) - Am Mittwochnachmittag meldete sich der FED-Vorsitzende, Jerome Powell, auf dem EZB-Forum zu Wort, so Michael Diertl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Laut Powell seien weitere Zinsanhebungen in den nächsten Notenbank-Sitzungen, trotz der Zinspause im Juni, nicht vom Tisch. Er habe sich außerdem weiterhin optimistisch gegeben, dass eine Rezession vermieden werden könne. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...