Starke US-Daten spielen den Bullen in die Karten von Sven Weisenhaus Was schlechte Nachrichten angeht, so möchte ich mich heute relativ kurz fassen. Denn davon habe ich in den vorangegangenen Ausgaben (leider) recht viel berichtet. Nur knapp sei daher erwähnt, dass die Gewinne chinesischer Industrieunternehmen in den ersten 5 Monaten des Jahres 2023 um 18,8 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum eingebrochen sind. Und im Juni betrug das Minus zum Vorjahr 12,6 %. Mit Blick auf den Kursverlauf des Hang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...