Heidelberg Pharma trennt sich von ihren Anteilen an der Emergence Therapeutics AG aus Duisburg. Man war an dem Unternehmen, das nun von Eli Lilly and Company übernommen wird, mit einem Minderheitsanteil beteiligt und gehört zum Kreis der Gründungsinvestoren. Zum erzielten Gewinn aus dem Verkauf macht Heidelberg Pharma zwar keine Angaben, nennt aber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...