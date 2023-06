Die Aktie vom norwegischen Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA zeigt sich nach dem 6-Monats-Tief gestern heute deutlich freundlicher - aktuell steht ein Kursgewinn von rund 3% auf der Kurstafel. Dennoch müssen Nel-ASA-Aktionäre auf Monatssicht einen Kursverlust in Höhe von 17% verbuchen, während es in den vergangenen sechs Monaten per Saldo um 21% nach unten ging. Die Aktie von...

