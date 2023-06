SHENZHEN/KINGSTON (IT-Times) - Die BYD Company expandiert im Bereich New Energy Vehicles (NEVs) nach Übersee und hat nun eine Vereinbarung mit ATL für zahlreiche Länder in der Karibik bekannt gegeben. Die BYD Company Ltd. (ISIN: CNE100000296) und ATL Automotive gaben am 26. Juni 2023 offiziell ihre...

Den vollständigen Artikel lesen ...