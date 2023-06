Erfurt (ots) -Gleich drei KiKA-Angebote konnten das Rennen um den begehrten Kinder-Medien-Preis DER WEISSE ELEFANT 2023 für sich entscheiden: Das Gaming-Format "Ansage!" (KiKA) gewann in der Kategorie "Beste TV-Produktion", die KiKA-Quiz App wurde als "Beste App" ausgezeichnet und als "Beste Innovationstreiberin" erhielt die Akademie für Kindermedien den WEISSEN ELEFANTEN für das Entwicklungsprojekt "Kaltstart" (KiKA).Beste TV-Produktion: "Ansage!" (KiKA)Gaming-Stars stellen im Internet regelmäßig ihr Können unter Beweis. Was aber, wenn sie plötzlich nach den Regeln ihrer Fans spielen müssen? Bei "Ansage!" (KiKA) sind Jugendliche aufgerufen, sie herauszufordern und sie in ihren Lieblings-Games so richtig zum Schwitzen zu bringen. Die KiKA-Produktion richtet sich an Zehn- bis 13-Jährige und wird von der Rocket Beans Entertainment GmbH umgesetzt. Ricarda Eggs, Grit Häfer, Kim Heinze, Silvia John und Sven Steinhoff von KiKA sind für die Redaktion verantwortlich."Eine gelungene Unterhaltung für junge und ältere Menschen über Games und die, die sie spielen", so die Jury.Neue Videos werden wöchentlich auf dem "Ansage!"-YouTube-Kanal (https://www.youtube.com/@kikaansage) und auf kika.de veröffentlicht. Weitere Informationen gibt es unter kommunikation.kika.de.Beste App: KiKA-Quiz AppMit der KiKA-Quiz App können Kinder in den großen Wissenskosmos von KiKA eintauchen. Ausgestattet ist die App mit verschiedenen Spielmodi. So stehen im "Quizcamp" tausende Fragen aus den bisherigen Staffeln "Die beste Klasse Deutschlands" (KiKA/hr/ARD) und aus dem "Tigerenten Club" (SWR) bereit. Die App kann außerdem zum gleichzeitigen Mitspielen live während der Shows von "Die beste Klasse Deutschlands" und "Tigerenten Club" als Second-Screen-Angebot genutzt werden. Die App ist werbefrei, kostenlos und eine Registrierung ist nicht notwendig."Die KiKA-Quiz App stellt eine nahtlose Verbindung zwischen Unterhaltung und Bildung her und ermöglicht es Kindern und allen Interessierten, spielerisch ihr Wissen in vielen Lebensbereichen zu testen und zu erweitern. So gelingt digitale Bildung - und Lernen wird zu einem interaktiven, partizipativen, spannenden und unterhaltsamen Erlebnis. Durch den kontinuierlichen Ausbau mit weiterem Content und Modi wird die KiKA-Quiz App zu einer ständigen digitalen Wissens-Plattform", so die Jury.Weitere Informationen zur KiKA-Quiz App finden Sie unter eltern.kika.de (https://www.kika.de/eltern/applikationen/kika-quiz/kika-quiz-100.html).Beste Innovationstreiberin: Akademie für Kindermedien für das Entwicklungsprojekt "Kaltstart" (KiKA)"Kaltstart" ist eine spannende Science-Fiction-Serie zum Thema Künstliche Intelligenz. Wie geht man mit KI um und kann echte Freundschaft auch zwischen Menschen und Androiden geben? "Kaltstart" beschäftigt sich mit technischen sowie moralischen Fragestellungen rund um das Thema KI und wurde im Rahmen der Akademie für Kindermedien 2021/22 gemeinsam mit der KiKA-Redaktion Fiktion (Tina Debertin und Silke Haverkamp) entwickelt. Die Serie ist eine Produktion der UFA Serial Drama im Auftrag von KiKA."Junge, talentierte Nachwuchsautorinnen und -autoren bekamen die Chance, in enger Zusammenarbeit mit der Redaktion Fiktion von KiKA eine Serie zu entwickeln [...]. Eine besondere Herausforderung [...] war der sehr kurze Entwicklungs- und Produktionszeitraum: in nur neun Monaten von der Idee bis zur Veröffentlichung. Damit solche Projekte überhaupt entstehen können, müssen Räume geschaffen werden. Räume, die Kreativität, Ausprobieren und Netzwerken fördern. Diese Räume bietet die Akademie für Kindermedien", so die Jury.Alle Folgen von "Kaltstart" können auf kika.de und im KiKA-Player angeschaut werden. Weitere Informationen gibt es unter kommunikation.kika.de.DER WEISSE ELEFANT zeichnet seit 2001 herausragende Produktionen für Kinder und Jugendliche aus. Das Preisgeld von insgesamt 8.000 Euro wird durch die VFF Verwertungsgesellschaft der Film- und Fernsehproduzenten zur Verfügung gestellt.Ausführliche Informationen zu den KiKA-Angeboten sind im Kommunikationsportal unter kommunikation.kika.de abrufbar.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/5546220