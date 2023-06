Nachdem die Probleme bei der Lieferkette gelöst sind, blickt dieser Hersteller von Reisemobilen optimistisch in die Zukunft. Der Aktienkurs hat trotz Anstiegs noch Luft nach oben Sehr selbstbewusst blickt das Management von Knaus Tabbert in die Zukunft: Auf dem Kapitalmarkttag stellten die Bayern vor wenigen Tagen ihre weitere Strategie vor. Und die kommt richtig gut an. Es zeigt sich, dass das Reisen mit Wohnmobilen nicht lediglich ein vorübergehender ...

Den vollständigen Artikel lesen ...