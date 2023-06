Der Kurs der AeroVironment-Aktie (WKN: A0MJX7) schoss am Mittwoch um +5% auf 94,71 US$ in die Höhe. Haben die vorgestellten Quartalszahlen des US-Drohnenherstellers die Stimmung der Anleger wieder verbessert? AeroVironment vorgestellt AeroVironment ist ein US-amerikanisches Technologieunternehmen, das auf die Entwicklung und Herstellung von unbemannten Flugkörpern (Drohnen) spezialisiert ist. Die Luftfahrzeuge werden sowohl für militärische Zwecke ...

Den vollständigen Artikel lesen ...