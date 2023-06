Der französische Bergbaukonzern Imerys übernimmt 80 Prozent der Anteile von British Lithium und beide Unternehmen gründen ein Joint Venture mit dem Ziel, den ersten integrierten Hersteller von Lithiumcarbonat in Batteriequalität in Großbritannien zu schaffen. Wie aus einer Mitteilung von Imerys hervorgeht, sind die Berührungspunkte beider Unternehmen bereits zahlreich. So realisiert British Lithium ...

Den vollständigen Artikel lesen ...