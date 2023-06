Schon seit einer ganzen Weile wird darüber gemunkelt, dass Volkswagen es mit ernsthaften und nachhaltigen Problemen bei der Nachfrage zu tun bekommen könnte. Eben dafür gibt es nun weitere Anzeichen, wie einem Artikel der "WirtschaftsWoche" zu entnehmen ist. Demnach reduziert der Konzern die Produktion in seinem Werk in Emden.Anzeige:Volkswagen (DE0007664039) selbst spricht dabei allerdings betont unaufgeregt und stellt in Aussicht, dass die Produktion in Ostfriesland mit Einführung des ID.7 gegen Ende des Jahres wieder ansteigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...