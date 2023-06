Mit einem Minus von 27% krachte die AST SpaceMobile-Aktie (WKN: A3CL8W) am Mittwoch in die Tiefe. Damit verpufften mit einem Schlag fast alle Kursgewinne der letzten zwei Monate an einem einzigen Tag. Was löste den Kurssturz aus? AST SpaceMobile vorgestellt AST SpaceMobile ist ein Satellitenkonstrukteur und -hersteller mit Sitz in Midland im US-Bundesstaat Texas. Das Unternehmen baut die SpaceMobile-Satellitenkonstellation, ein weltraumgestütztes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...