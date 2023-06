Das erste Halbjahr hat der DAX mit einer Performance von rund 10% besser als erwartet hinter sich gebracht. Im Winter lag der Fokus auf stiegen Heizkosten und der Energie-Krise. An Allzeithochs im Sommer war nicht zu denken. Was kurzfristig vom deutschen Markt zu erwarten ist, welche Marken wichtig sind und weshalb der Mittwoch nach dem 04. Juli sehr turbulent werden kann, erfahren Sie in diesem Interview mit Kristian Volaric von Flatex. Veranlagungen in Finanzinstrumenten sind mit Risiken verbunden und können neben den Erträgen auch zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Einzelwerte können starken Kursschwankungen unterliegen.