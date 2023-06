Bonn (www.anleihencheck.de) - Die monatliche Inflation in Australien beschleunigte sich im April schneller als die Konsenserwartung und lag im Jahresvergleich bei 6,8 Prozent, verglichen mit 6,3 Prozent im Vormonat, so die Analysten von Postbank Research.Auch im Mai habe die Arbeitslosenquote nahe des 50-Jahres-Tiefs von 3,5 Prozent, nämlich bei 3,6 Prozent notiert. Rund 76 t neugeschaffene Stellen seien mehr als viermal so viel wie erwartet gewesen. ...

