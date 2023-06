Frankfurt am Main (www.fondscheck.de) - In ETFs, die weltweit Indices nachbilden, sind Schwellenländer oft unterrepräsentiert, so die Experten von UBS Asset Management.Dabei könnten Aktien aus solchen Ländern aus Rendite- und Diversifikationsgründen ein sinnvoller Portfoliobaustein sein. Welche Chancen ETFs auf Emerging Markets und insbesondere auf China-A-Aktien bieten könnten, erkläre Dag Rodewald, Leiter UBS ETF Deutschland & Österreich, in einem aktuellen Kommentar. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...