BASF hat seine Kathodenmaterial-Fabrik im brandenburgischen Schwarzheide offiziell eingeweiht. Die Anlage ist nach Angaben von BASF für die nächsten Jahre ausverkauft und soll Produkte hervorbringen, "die auf die spezifischen Anforderungen von Zellherstellern und Automobilherstellern in Europa zugeschnitten sind". In Schwarzheide will BASF bekanntlich eine Kathodenmaterial-Fabrik und eine Batterierecycling-Anlage ...

