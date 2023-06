PM 21Shares Research: Lichtzeichen am Krypto-Markt Rückblick auf das 2. Quartal 2023 Lichtzeichen am Krypto-Markt Mehr regulatorische Klarheit in SichtSinneswandel beim IWF Neue Vorwürfe gegen die Kryptobörse Binance von Carlos Gonzalez, Research Analyst und Leena ElDeeb Research Associate Die zunehmende Akzeptanz durch institutionelle Anleger und die jüngsten Anträge auf Zulassung eines Bitcoin-ETF in den USA haben die positive Stimmung zugunsten von Kryptowährungen neu entfacht und Bitcoin auf ...

