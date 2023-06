Marathon Gold baut derzeit seine erste Goldmine in Neufundland. Das Unternehmen wird an der Börse noch vergleichsweise niedrig bewertet und notiert nahe des Fünfjahrestiefs. Sie bietet Chancen für langfristig orientierte Anleger, die im Goldsektor Positionen aufbauen wollen.

Neufundland: Titanic und Goldrausch

Neufundland ist die große Atlantik-Insel Kanadas, vor der 1912 die Titanic unterging und vor wenigen Wochen eine Expedition scheiterte. Das Eiland ist etwa siebzigmal so groß wie Gran Canaria, aber hier gab es auch einen Goldrausch, der vor Jahrzehnten ausbrach und etliche Junior-Explorationsunternehmen anzog. Marathon Gold (0,75 CAD | 0,53 Euro; CA56580Q1028) war, was konkrete Ergebnisse anbelangt, auf dieser riesigen Insel bislang am erfolgreichsten. Das Unternehmen baut auf Neufundland derzeit die größte Goldmine der Atlantikregion von Kanada. Marathon Golds Valentine Gold Project ist bereits voll finanziert und zu 27 % fertiggestellt (per 31. März). Die Aktie notiert trotzdem in der Nähe ihres 5-Jahre-Tiefs und bietet daher Chancen für risikibewusste Anleger.

Für Privatanleger ein echter Geheimtipp

Marathon Gold wird von gleich von acht Bank-Analysten beobachtet - eine sehr hohe Zahl für ein Unternehmen mit einem Börsenwert von nur 216 Mio. Euro. Jemand, der auf YouTube nach Interviews mit dem CEO, Finanzchef oder Chefgeologen sucht, wird nur bedingt fündig. Es gibt kaum ein Junior-Minenunternehmen, dass so wenig Reklame macht. Obwohl das Unternehmen bei Institutionellen Investoren gut bekannt ist, dürfte diese Aktie für die meisten Privatanleger noch ein Geheimtipp sein.

Minenfinanzierung mit renommierten Partnern

Wer sich durch die Pressemitteilungen von Marathon Gold arbeitet, erfährt, dass am 1. September 2022 die Entscheidung zum Bau der Mine verkündet worden ist. Deren Baukosten in Höhe von 350 Mio. US-Dollar sind bereits mehr als voll finanziert, und zwar mit renommierten Partnern:

Im September 2022 erfolgte eine Kapitalerhöhung ("bought deal") über 150 Mio. US-Dollar mit dem Broker Canaccord Genuity als Konsortialführer. Der Preis je Einheit (Aktien und Warrants) lag bei 1,10 US-Dollar. Im Januar 2023 wurde eine bereits im März 2022 geschlossene Anleihevereinbarung mit einem Spezialfonds von Sprott Inc. von 185 auf 225 Mio. US-Dollar aufgestockt. Die wichtigsten Konditionen: Zinssatz pro Jahr: 7% + LIBOR oder + 2,5%. Außerdem muss Marathon Gold ab dem 31. Juli 2025 an Sprott für jede geförderte Goldunze 17 US-Dollar bezahlen, bis 1,6 Mio. Unzen Gold gefördert worden sind. Das entspricht insgesamt 27,2 Mio. US-Dollar. Darüber hinaus sind als Gegenleistung für die Aufstockung der Anleihe 10 Mio. Aktien-Warrants ...

