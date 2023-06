EQS-Ad-hoc: 7x7 Sachwerte Deutschland I. GmbH & Co. KG / Schlagwort(e): Anleihe/Liquiditätsprobleme

7x7 Sachwerte Deutschland I. GmbH & Co. KG: Gläubigerversammlung beschließt Verlängerung der 4% Schuldverschreibung 2016 (2023)



29.06.2023 / 13:51 CET/CEST

7x7 Sachwerte Deutschland I. GmbH & Co. KG - Gläubigerversammlung beschließt Verlängerung der 4% Schuldverschreibung 2016 (2023)

Die zweite Gläubigerversammlung der 7x7 Sachwerte Deutschland I. GmbH & Co. KG hat heute betreffend die 4% Schuldverschreibung 2016 (2023) ("Anleihe") (WKN A169K3 / ISIN DE000A169K35) beschlossen, die Laufzeit der Anleihe durch Änderung der Anleihebedingungen um sechs Monate, d.h. bis zum 30.09.2023, zu verlängern.





