Madrid, Spanien (ots/PRNewswire) -Uber, der Hightech-Gigant, der dabei hilft, die physische und die digitale Welt zu verbinden, um Menschen und Dinge auf Knopfdruck in mehr als 10.000 Städten weltweit zu bewegen, hat sich für die mioSIM eSIM von Valid entschieden, um seine UberSIM-Technologie-Lösung bereitzustellen.Valids mioSIM eSIM ist auf der einzigartigen Plattform von ConnectedYou zur Verbindungsbereitstellung integriert, die auch Valids Remote SIM Provisioning Software beinhaltet, die wiederum ein globales Multicarrier-Konnektivitätsmanagement für Uber über alle Mobilfunkbetreiber im UberSIM Ökosystem hinweg ermöglicht.Die UberSIM-Lösung ermöglicht es den verschiedenen IoT-Anwendungsfällen von Uber, nahtlos mit dem Dienst verbunden zu bleiben, während das Ökosystem von Uber von der durch diese Struktur geschaffenen Flexibilität profitiert, um die besten Kosten und Qualität zu erzielen.Die hochmoderne eSIM-Technologie von Validentspricht den neuesten GSMA-Vorgaben und bietet unseren Kunden eine interoperable und effiziente Lösung, um ihre Lieferkette für den Verbindungszugang zu vereinfachen und unabhängig vom Standort des Geräts über einen schnellen und besonders sicheren Dienst aus der Ferne Verbindungsabos direkt zu verwalten bzw. zu ändern.Uber hat sich mit dem UberSIM-Produkt zum Ziel gesetzt, ein unübertroffenes Verbindungserlebnis und eine hohe Servicequalität zu schaffen, indem es eine nahtlose Verbindung für alle Uber-IoT-Implementierungen weltweit bereitstellt. Durch diese Lösung ist Uber in der Lage, eine einzige globale UberSIM SKU zu verwalten, was den Betrieb in über 70 Ländern drastisch vereinfacht."Da wir Zugang zu Millionen von angeschlossenen Geräten haben, brauchten wir ein Geschäftsmodell aus einer Hand, um Updates aus der Ferne durchzuführen und die Verbindung der Geräte auf der ganzen Welt auf einfache Weise zu optimieren. Die Lösung von Valid gab uns die Möglichkeit an die Hand, unseren Betrieb zu vereinfachen und gleichzeitig die Sicherheit unserer vernetzten Geräte zu gewährleisten," so Rahul Vijay von Uber."Unser Know-How bei der Bereitstellung interoperabler eSIM-Lösungen gab uns genügend Hintergrundwissen, um den Dienst in Rekordzeit einzurichten, zu testen und bereitzustellen und dabei die spezifischen Anforderungen von Uber zu berücksichtigen. Die Zusammenarbeit mit Giganten wie Uber und mit agilen Anbietern von Verbindungsdiensten wie ConnectedYou veranschaulicht perfekt die kundenorientierte eSIM-Strategie von Valid, die darauf abzielt, unseren Kunden eine verbesserte digitale Reise während der eSIM-Implementierung zu bieten und eine Brücke zwischen den Verbindungsanbietern und den OEMs zu schlagen," erklärte Salvador Cabrera, COO von Valid Mobile bei Valid.Informationen zu UberUber ist ein Technologieunternehmen, das die physische und digitale Welt miteinander verbindet, um Bewegung auf Knopfdruck zu ermöglichen.Die Idee für Uber wurde in einer verschneiten Nacht in Paris 2008 geboren. Seither setzt sich die DNA von Uber in Form von Neuvorstellungen und Neuerfindungen fort. Uber hat sich zu einer globalen Plattform entwickelt, die flexible Einkünfte und die Beförderung von Menschen und Dingen auf immer neue Weise ermöglicht. Das Unternehmen hat sich von der Verbindung von Fahrten auf 4 Rädern über 2 Räder bis hin zu 18-rädrigen Frachtlieferungen entwickelt. Von Mahlzeiten zum Mitnehmen über Dinge des täglichen Bedarfs bis hin zu verschreibungspflichtigen Medikamenten können Sie jederzeit alles bekommen, was Sie brauchen und was Sie verdienen möchten. Von Fahrern mit Zuverlässigkeitsüberprüfung bis hin zur Echtzeitverifizierung - die Sicherheit hat jeden Tag aufs Neue höchste Priorität. Bei Uber ist das Streben nach Neuem nie abgeschlossen, hört nie auf und fängt immer erst an.Informationen zu ValidValid (B³: VLID3 - ON) bietet maßgeschneiderte Lösungen, die neue Technologien integrieren, um sichere und vertrauenswürdige Erfahrungen zu ermöglichen. Von Daten, Zahlungen, Identität und Mobilfunk bis hin zu IoT, Track and Trace, digitaler Zertifizierung und Agritech bietet Valid ein breites Portfolio an Dienstleistungen und Lösungen, welche die digitale Transformation der Unternehmen unserer Kunden beschleunigen. Mit über 60 Jahren Erfahrung und mehr als 4.000 Mitarbeitern in 16 Ländern ist Valid der größte Aussteller von Ausweisdokumenten in Brasilien, gehört zu den 5 größten Herstellern von SIM-Karten und ist der weltweit größte Hersteller von Bankkarten. 