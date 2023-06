ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für UPS auf "Buy" mit einem Kursziel von 198 US-Dollar belassen. Die Gewerkschaft Teamster habe den Logistiker zu einem finalen Tarifangebot bis zum 30. Juni aufgefordert, danach drohten landesweite Streiks, schrieb Analyst Thomas Wadewitz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Damit einher gingen kurzfristige Risiken, aber die langfristige Perspektive rücke die Aktie weiter in ein attraktives Licht./tih/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2023 / 23:57 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.06.2023 / 23:57 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US9113121068

