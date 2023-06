IBM bringt es immer noch auf 60 Mrd. $ Umsatz und eine stabile, aber wenig dynamische Entwicklung der Gewinne. Für IBM sind die Expertise der Vergangenheit und die Qualität der Mitarbeiter die Schlüsselgrößen, um die Anwendung von KI in seinem bisherigen Kundenkreis zu etablieren. Neue Dynamik verschafft IBM sich durch den Zukauf von Spezialisten. Aktuell ist es (für 4,6 Mrd. $) der 2007 gegründete Softwareentwickler Apptio. Er war seit 2016 zwei Jahre an der Börse (reprivatisiert von Vista Equity für 1,9 Mrd. $). Apptio entwickelt digitale Tools, mit denen man jegliche IT-Aktivitäten effizient verwaltet, auch das Cloud-Management. IBM wird mit Apptio auch seine KI-Schlagkraft nach oben hebeln.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen Actien-Börse. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen Actien-Börse Nr. 26! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo oder im Einzelbezug auf www.bernecker.info und über unsere Bernecker-App.Weitere Themen der Actien-Börse Nr. 26 u. a.:++ Die Impulse aus der Politik reichen nicht aus++ Die deutschen Unternehmer verlässt der Mut++ SIEMENS ENERGY ist der aktuelle "Kracher" im DAX++ NUCERA wird heftig diskutiert++ FRIEDRICH VORWERK mit neuer Story++ Ohne Techs gibt es keine Hausse, aber ohne Korrektur auch keine NormalitätIhre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info