Mehr als 650 Unternehmen aus Deutschland umfasst die Datenbank von boersengefluester.de. Rund 70 Prozent davon halten ihre Hauptversammlung (HV) in den Monaten Mai, Juni und Juli ab. Entsprechend hat die Dividendensaison 2023 ihren Zenit bereits überschritten. Was nun folgt, sind entweder Nachzügler aus dem Nebenwertebereich oder aber Unternehmen mit einem vom Kalenderjahr abweichenden Geschäftsjahr. Auf ... The post Wurmtal Beteiligungen: Dividenden-Treffer für September appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...