DJ Bahngewerkschaft EVG nimmt Schlichtung an

FRANFKURT (Dow Jones)--Die Bahngewerkschaft EVG nimmt im festgefahrenen Tarifkonlikt mit der Deutschen Bahn das Schlichtungsangebot an, hält aber weiterhin an der Urabstimmung für einen möglichen unbefristeten Arbeitskampf fest. "Wir haben nach dem Scheitern der Verhandlungen erklärt, uns gegen ein solches Verfahren nicht zu verwehren - jetzt halten wir Wort", sagte EVG-Verhandlungsführer Kristian Loroch laut Mitteilung. Komme es zu einer Schlichtung, würde die EVG von Streiks während der Urlaubszeit möglichst absehen.

Die angesetzte Urabstimmung wolle die Gewerkschaft aber umsetzen: "Unsere stimmberechtigten Mitglieder bei der DB AG würden so über das Ergebnis der Schlichtung und damit auch über die Möglichkeit unbefristeter Arbeitskämpfe abstimmen" erklärte EVG-Tarifvorstand Cosima Ingenschay. "Überzeugt das Ergebnis nicht, werden unbefristete Streiks die Folge sein", so Ingenschay.

Ziel der EVG sei es in der Schlichtung nun, an den letzten Verhandlungsstand vor dem Scheitern anzuknüpfen. "Das Ergebnis muss nun endlich überzeugen, sonst wird das nichts", so Loroch. Jeder Kollege bei der DB AG könne nun entscheiden, ob das Ergebnis der Schlichtung akzeptabel sei oder nicht. "Wenn sich bei der Urabstimmung 75 Prozent unserer stimmberechtigten Mitglieder dennoch für einen unbefristeten Arbeitskampf aussprechen, werden wir das Schlichtungsergebnis nicht akzeptieren und weiterkämpfen", so Ingenschay.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/kla/sha

(END) Dow Jones Newswires

June 29, 2023 09:28 ET (13:28 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.