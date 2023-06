DJ PTA-News: 7C Solarparken AG: Erwerb einer PV-Anlage in Betrieb mit 1,3 MWp in Hessen

Bayreuth (pta/29.06.2023/16:06) - 7C Solarparken (WKN: A11QW6 / ISIN: DE000A11QW68) hat in Homberg (Hessen) eine leistungsstarke PV-Freiflächenanlage mit 1,3 MWp erworben. Die mit Modulen von Canadian Solar ausgestattete PV-Anlage stammt aus dem Jahr 2011 und verfügt über eine feste Einspeisevergütung von EUR 211 / MWh. Unter normalen Wetterbedingungen wird die PV-Anlage ein EBITDA von TEUR 225 pro Jahr erwirtschaften. Die PV-Anlage weist eine geringe Verschuldung (EUR 0,7 Mio.) bei einem Festzins von 3,2% aus. Neben der PV-Anlage hat 7C Solarparken auch das Grundstück (Gewerbegebiet) erworben. Durch diese Investition erhöht sich das IPP-Portfolio des Konzerns auf 446 MWp gegenüber dem Jahresendziel von 460 MWp, und das PV-Estate Portfolio erhöht sich auf 187 ha.

Steven De Proost, CEO von 7C Solarparken, kommentiert: "Obwohl diese PV-Anlage klein ist, wird sie sofort zum EBITDA beitragen. Wenngleich derzeit ähnliche Transaktionen auf dem Tisch liegen, bleibt der Fokus des Vorstands weiterhin darauf gerichtet die Entwicklung von eigenen Projekten in Deutschland und Belgien voranzutreiben. Wir sind sehr zuversichtlich, unser Jahresendziel von 460 MWp zu erreichen..

