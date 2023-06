Seit Anfang letzten Jahres schlägt Investorenlegende Warren Buffett immer wieder bei Occidental Petroleum zu. Wie heute bekannt geworden ist, hat Berkshire Hathaway seine Beteiligung am Energiekonzern weiter aufgestockt. Damit hält Buffett inzwischen über 25 Prozent an Occidental.Spekulationen um eine vollständige Übernahme erteilte Warren Buffett bei der Vorstellung des jüngsten Quartalsberichtes zwar eine Absage. Sein Interesse am vornehmlich in Texas tätigen Öl- und Gasförderer scheint Buffett ...

