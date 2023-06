DJ Audi-Chef Duesmann geht

FRANKFURT (Dow Jones)--Audi-Chef Markus Duesmann verlässt den Premiumautohersteller: Per September übernimmt den Posten des Vorstandsvorsitzenden Gernot Döllner, der viele Jahre bei Porsche tätig war. "Gernot Döllner ist jetzt die richtige Person, um die Produktstrategie und die Aufstellung in den wichtigen Märkten für Audi weiter zu schärfen", wird Audi-Aufsichtsratschef Manfred Döss in der Mitteilung zitiert.

Duesmann übernahm 2020 den Chefposten bei Audi. Er gehört auch dem Vorstand des Volkswagen-Konzerns an und verantwortete bisher neben der Marke Audi auch Bentley, Ducati und Lamborghini. Duesmann kam, wie der vorherige VW-CEO Herbert Diess, von BMW. Zuletzt wurde bereits spekuliert, ob er den Posten, auch wegen der Neuausrichtung von VW unter Porsche-Chef Oliver Blume, verlässt.

