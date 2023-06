Hamburg (www.anleihencheck.de) - An den Rentenmärkten entsteht momentan renditenseitig eine Divergenz zwischen den Papieren aus den USA und Europa, so Dr. Tariq Chaudhry, Trainee Economics bei der Hamburg Commercial Bank.Das sei vor allem mit einerseits robusten Konjunkturdaten in den USA gegenüber andererseits äußerst schwachen Konjunkturdaten in Europa zu erklären. Aus China empfange die globale Wirtschaft weiterhin beunruhigende Signale. Trotz des abkühlenden global-ökonomischen Sentiments würden die Zentralbanker in Frankfurt und Washington explizit hawkische Signale hinsichtlich weiterer Zinsanhebungen senden. Die Rendite der T-Notes stehe aktuell bei 3,47% und die der Bunds bei 2,33%. ...

