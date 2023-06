Halle/MZ (ots) -



Ein Jahr nach der Präsentation seines Masterplans für die Ladeinfrastruktur musste der Verkehrsminister etwas liefern. Natürlich entschied er sich für ein vermeintlich bürgernahes Paket und eine große Zahl. Dass die Praktiker beim Ausbau des Ladenetzes landauf landab an ganz anderen Themen verzweifeln, ficht ihn nicht an. Leitungsnetzen fehlt es an Kapazität, Ämtern an Planern, Baufirmen an Arbeitern, Betreibern am Geschäftsmodell und der Bürokratie an Grenzen. Manche Kommune scheint noch kein Ausbaukonzept für das Ladenetz zu haben, der Bund selbst hinkt mit der Bereitstellung von Flächen hinterher. All das bremst den Ausbau des Ladenetzes sehr viel mehr als es die Probleme tun, die Wissing nun angeht. Er widmet sich der falschen Baustelle.



