Anzeige / Werbung

Micron Technology Aktienanalyse: KI Kursfantasie trotz tiefroter Zahlen. Perspektiven & Charttechnik

Micron Technology ist einer der vier führenden Anbietern von Halbleiterlösungen und Speicherprodukten mit Hauptsitz in Boise, Idaho, USA. Das Unternehmen wurde 1978 gegründet und ist damit fast so renommiert, wie Intel. Micron stellt eine Vielzahl von Speicherprodukten her, darunter DRAM (Dynamic Random Access Memory), NAND-Flash-Speicher, SSDs (Solid-State Drives) und andere innovative Speicherlösungen, die in vielen Produkten des aktuellen Technikzeitalters verwendet werden.

Microns Produkte werden dabei in vielfältigen Branchen eingesetzt, darunter Computer, Telekommunikation, Datenzentren, Automobilindustrie, Industrieautomation, Unterhaltungselektronik und viele andere. Das Unternehmen ist bekannt für seine hochwertigen Speicherlösungen, die eine hohe Leistung, Zuverlässigkeit und Energieeffizienz bieten.

Ein Schwerpunkt von Micron Technology liegt auf der Entwicklung neuer Technologien und Innovationen im Bereich der Speicherchips. Das Unternehmen investiert stark in Forschung und Entwicklung, um die Grenzen der Speichertechnologie weiter voranzutreiben. Micron war einer der Pioniere bei der Einführung von 3D-NAND-Flash-Speicher, der höhere Kapazitäten und verbesserte Leistung im Vergleich zu herkömmlichen NAND-Flash-Speichern bietet. Aktuell ist auch das Thema KI, welches besonders rechenintensiv ist und für das es spezielle Chips bedarf.

Darüber hinaus engagiert sich Micron auch für Nachhaltigkeit und Umweltverantwortung. Das Unternehmen setzt sich für den Einsatz umweltfreundlicher Materialien und Prozesse ein und arbeitet kontinuierlich daran, seine Produkte energieeffizienter zu gestalten. Micron ist bestrebt, Ressourcen effizient zu nutzen und den ökologischen Fußabdruck seiner Produktionsstätten zu minimieren. Dies gilt auch für neue Standorte. So baut das Unternehmen zwei neue Chipfabriken, eine davon sogar in China.

Mit Niederlassungen und Produktionsstätten auf der ganzen Welt ist Micron ein global tätiges Unternehmen, das Kunden weltweit bedient. Das Unternehmen hat eine starke Präsenz in Nordamerika, Europa, Asien und anderen Regionen und arbeitet eng mit Partnern und Kunden zusammen, um maßgeschneiderte Lösungen für ihre spezifischen Anforderungen zu entwickeln. Der Standort in China soll hierbei den Marktanteil dort ausbauen. Momentan sind noch 50 Prozent aller Umsätze in den USA verankert.

Micron Technology hat sich einen Ruf als vertrauenswürdiger und zuverlässiger Anbieter von Speicherlösungen aufgebaut. Mit seinem Fokus auf Innovation, Qualität und Nachhaltigkeit wird das Unternehmen auch in Zukunft eine wichtige Rolle bei der Gestaltung der Speichertechnologie und der digitalen Transformation spielen. Dieser Prozess kostet jedoch enormes Kapital. So waren die letzten beiden Quartalsbilanzen sehr negativ und auch das nähere Umfeld soll in der Zukunft schwierig bleiben, sagte der CEO nach den gestern veröffentlichten Quartalszahlen. Wir blicken auf die genauen Daten und das Chartbild der Aktie mit dem Freestoxx-Tool.

Diese und alle anderen US-Aktien können kommissionsfrei ohne Spreadaufschlag im Freestoxx Angebot gehandelt werden:

Das Video zur Micron Technology Analyse

Im Format "US-Aktien im Fokus" nehmen Roland Jegen und Andreas Bernstein regelmäßig US-Aktien näher unter die Lupe. Heute ist Micron Technology das Thema des Tages, anbei das Video: