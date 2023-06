VILNIUS (dpa-AFX) - Knapp zwei Wochen vor dem Nato-Gipfel hat die Bundeswehr in Litauen mit der Stationierung von Patriot-Flugabwehrsystemen begonnen, die das Spitzentreffen mit absichern sollen. Dies teilten die litauischen Streitkräfte am Donnerstag mit. Von der Armee des baltischen EU- und Nato-Landes dazu veröffentlichte Bilder zeigen, wie ein Bundeswehr-Konvoi in die litauische Hauptstadt Vilnius einfährt. Dort findet am 11. und 12. Juli das Spitzentreffen des westlichen Militärbündnisses statt. Litauen grenzt an die russische Ostsee-Exklave Kaliningrad und Russlands engen Verbündeten Belarus.

Den Armeeangaben zufolge ist es der erste Einsatz des Patriot-Systems in Litauen. Bedient werden soll es während der Stationierung von Soldaten der Bundeswehr. Die Verlegung der Flugabwehrsysteme erfolgt nach früheren Angaben des Bundesverteidigungsministeriums auf Bitte der Nato und in enger Absprache mit Litauen. Die Patriot-Einheiten waren zuletzt in der Slowakei stationiert. Deutschland werde zudem land-, luft- und seegestützte Fähigkeiten zur Absicherung des Nato-Gipfels einbringen, hieß es Ende Mai in einer Mitteilung./awe/DP/stw