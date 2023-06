Frankfurt (ots) -



Die grünen Bundestagsabgeordneten Anton Hofreiter und Jan-Niclas Gesenhues fordern die CDU/CSU in einem Gastbeitrag für die "Frankfurter Rundschau" (Freitagsausgabe) dazu auf, darauf einzuwirken, dass die konservative EVP-Fraktion im Europaparlament dem Gesetz zur Rettung der Natur am 11. Juli doch noch zustimmt. Die Konservativen dürften das wichtige Thema Renaturierung "nicht dem europäischen Vorwahlkampf opfern", so Hofreiter und Gesenhues.



Die beiden Abgeordneten kritisieren vor allem, dass die EVP im EU-Parlament mit Rechtsextremen paktiere, um das Gesetz zu Fall zu bringe: "Wir fordern die Union auf, die Brandmauer nach rechts wieder hochzuziehen und das Nature Restoration Law zu unterstützen", schreiben sie.



