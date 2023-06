Die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel gewinnt am späten Donnerstag im Handel in Frankfurt sieben Prozent. Auslöser: Nel hat einen Auftrag aus Kalifornien gemeldet, worauf die kanadische Bank RBC ihre positive Einschätzung der Aktie bestätigte. Damit setzt sich die Erholung des einstigen Highflyers fort.RBC-Analyst Erwan Kerouredan wertet die Bestellung von 16 Wasserstofftankstellen aus Kalifornien in seiner Studie positiv für die Norweger. Das Kursziel beließ er bei 22 Norwegischen Kronen. ...

