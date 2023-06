Industrial Canvas bietet das ultimative No-Code-Erlebnis, um Erkenntnisse aus verschiedenen Datenquellen zu gewinnen und hochwertige Entscheidungen zur Produktionsoptimierung, Wartung, Sicherheit und Nachhaltigkeit zu treffen

Cognite, ein weltweit anerkannter Marktführer bei Industriesoftware, kündigte heute mit Industrial Canvas einen intuitiven, zusammensetzbaren, visuellen Workspace an, der die Datenexploration und -visualisierung revolutioniert. Industrial Canvas baut auf dem marktführenden Industrial DataOps-Fundament der Cognite-Kernplattform Cognite Data Fusion auf und wird unterstützt von Cognite AI, einer umfassenden Suite von generativen KI-Funktionen. Mit Industrial Canvas macht Cognite allen Mitarbeitern auf allen Unternehmensebenen datenquellenübergreifende Erkenntnisse zugänglich, um auf einfache Weise spezifische Anwendungsfälle zu entwickeln. Dies verkürzt die Zeit, die für die Suche nach Daten aufgewendet werden muss, und verlängert die Zeit, die für Zusammenarbeit genutzt werden kann, wodurch qualitativ hochwertige Geschäftsentscheidungen um 90 beschleunigt werden.

"Industrial Canvas lässt Daten 'menschlich sprechen', denn auf eine Person, die 'Code sprechen' kann, kommen Hunderte, die das nicht können", sagt Geir Engdahl, Chief Technology Officer bei Cognite. "Mit Industrial Canvas erhalten nun alle, die Daten als Grundlage für ihre täglichen Entscheidungen in den Bereichen Produktionsoptimierung, Wartung, Sicherheit und Nachhaltigkeit nutzen, einen einfachen Zugang zu komplexen Industriedaten in ihrer Sprache und zu ihren Bedingungen."

Industrial Canvas ist eine kollaborative Umgebung, in der Benutzer alle Datentypen (Dokumente, technische Diagramme, Sensordaten, Bilder, 3D-Modelle usw.) einsehen, Arbeitsbereiche gemeinsam nutzen, Benutzer markieren und Erkenntnisse in Form von Kommentaren austauschen können. Die Plattform Industrial Canvas ist einzigartig in der Art und Weise, wie sie kontextbezogene Daten und generative KI nutzt.

"Mit Cognite haben wir bereits Effizienzen gesteigert, den Kraftstoffverbrauch gesenkt und den Produktionsfluss und die Wartung verbessert und sowohl unser Werk in Houston als auch drei Schiffe in der Antarktis skaliert", sagt Matts Johansen, CEO bei Aker BioMarine. "Mit Industrial Canvas gehören wir nun zu den Vorreitern bei der Nutzung generativer KI, um unsere Mitarbeiter weiter zu unterstützen und sie in die Lage zu versetzen, ihr Fachwissen für die Weiterentwicklung unserer Organisation einzusetzen."

Cognite nutzt generative KI, um das Daten-Onboarding zu verbessern, komplett mit Datenherkunft, Qualitätssicherung und Governance, während eine einzigartige generative KI-Architektur deterministische Antworten von einem nativen KI-Copiloten liefert. Auf diese Weise können Fachexperten operative Fragen beantworten, No-Code-Anwendungen kompilieren und entwickeln und komplexe Szenarien ohne eine einzige Codezeile analysieren.

Industrial Canvas überwindet die Herausforderungen anderer "Single Pane of Glass"-Lösungen, die oft zu viel Leistungsfähigkeit versprechen und zu starre, vorgeschriebene Arbeitsabläufe haben, was die Benutzer daran hindert, mit den Daten so zu arbeiten, wie sie es möchten.

Industrial Canvas von Cognite Data Fusion steht ausgewählten Kunden, die am Early-Adopter-Programm auf Cognite Hub teilnehmen, als Beta-Version zur Verfügung.

Über Cognite

Cognite ist ein weltweit anerkannter Marktführer für Industriesoftware mit einer klaren Vision: Industrieunternehmen schnell mit zugänglicher, vertrauenswürdigen und kontextualisierten Daten zu versorgen und die umfassende digitale Transformation von anlagenintensiven Industrien voranzubringen. Mit seiner marktführenden Industrial-DataOps-Plattform, Cognite Data Fusion und einer umfassenden Suite industrieller generativer KI-Funktionen, Cognite AI, erleichtert Cognite Entscheidungsträgern den Zugang zu komplexen industriellen Daten und deren Verständnis. Cognite Data Fusion ist eine benutzerfreundliche, sichere und skalierbare Plattform, die Nutzern von Industriedaten und Domänen eine schnelle und sichere Zusammenarbeit ermöglicht, um industrielle generative KI-Lösungen zu entwickeln, einzusetzen und zu skalieren und dadurch sowohl Rentabilität als auch Nachhaltigkeit sicherzustellen. Besuchen Sie uns unter www.cognite.ai, und folgen Sie uns auf LinkedIn und Twitter.

