NEW YORK (dpa-AFX) - Der größte Aktionär des Chipausrüsters Süss Microtec will Kreisen zufolge seinen Anteil verringern. Die luxemburgische Beteiligungsgesellschaft Luxempart biete gut 856 000 Aktien für 23,40 bis 25,75 Euro, dem Schlusskurs im Xetra-Hauptgeschäft, an, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf ihr vorliegende Dokumente. Laut einer Übersicht der Agentur liegt der Anteil der Luxemburger aktuell bei 16,46 Prozent, durch den vollständigen Verkauf würde er sich auf knapp 12 Prozent verringern.

Anleger zeigten sich beunruhigt. Der Aktienkurs von Süss Microtec sank auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion um fünf Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss./he/gl