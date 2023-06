Neues Partnerschaftsabkommen ermöglicht Datenwissenschaftlern größere Flexibilität bei der Skalierung der ArcGIS-Funktionen von Esri

Datenwissenschaftler müssen oft Gigabytes oder Terabytes von Daten die aus Billionen von Quellen gesammelt werden in wertvolle Erkenntnisse umwandeln, indem sie neue Wege finden, um ihre Daten besser arbeiten zu lassen. Die räumliche Analyse ist zu einem wichtigen Bestandteil des datenwissenschaftlichen Instrumentariums geworden, das alle Arten von Daten mit geografischem Kontext anreichert. Dies ermöglicht es Analysten, Muster zu erkennen, Vorhersagen zu treffen und Arbeitsabläufe zu optimieren, um die betriebliche Effizienz zu steigern. Um die Bedürfnisse dieser Fachleute zu unterstützen, hat Esri, der weltweit führende Anbieter von Location Intelligence, eine Partnerschaft mit Databricks, dem Daten- und KI-Unternehmen, geschlossen. Durch die Zusammenarbeit erhalten Benutzer die fortschrittlichen räumlichen Analysefunktionen der ArcGIS-Software von Esri, die über die Big Data-Plattform von Databricks, die Databricks Lakehouse Platform, leicht zugänglich sind.

"Die Databricks Lakehouse Platform vereint Data Engineering, Data Science, maschinelles Lernen und Analytik in einer einzigen Plattform und in vielen Fällen benötigen Kunden auch eine leistungsstarke räumliche Komponente", sagt Roger Murff, VP of Product Partnerships bei Databricks. "Indem wir Geoanalytik-Tools direkt in Databricks laufen lassen, können diese Benutzer räumliche Analysen in dem Umfang durchführen, den sie von Databricks gewohnt sind."

Zu den Esri-Angeboten, die sich in die Databricks Lakehouse Platform integrieren lassen, gehören die ArcGIS GeoAnalytics Engine und das Big Data Toolkit, die speziell dafür entwickelt wurden, Benutzern die Durchführung räumlicher Analysen auf großen Datensätzen zu ermöglichen.

"Unternehmen und Datenexperten, die Databricks verwenden, brauchen Zugang zu räumlichen Werkzeugen dort, wo sie ihre tägliche Arbeit erledigen", sagte Richard Cooke, Esri Director of Global Business Development. "Die von Esri bereitgestellten Lösungen ermöglichen Datenwissenschaftlern den Zugriff auf das umfassendste Set an räumlichen Analysetools, das nativ in der Databricks-Umgebung verfügbar ist."

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie Databricks-Benutzer Esri-Technologie zur Unterstützung räumlicher Analysen von Big Data nutzen können, besuchen Sie die Produktseite der GeoAnalytics Engine.

Über Esri

