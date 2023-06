Quectel Wireless Solutions, ein globaler Anbieter von IoT-Lösungen, veröffentlichte heute ein umfassendes Whitepaper, das Licht auf den positiven Beitrag der IoT-Technologie auf die Gesellschaft und die Umwelt wirft. Unter dem Titel "Why IoT Technology is a Force for Good" (Warum die IoT-Technologie eine positive Kraft entfaltet) untersucht diese Publikation die transformative Rolle des IoT bei der Förderung einer sichereren, gesünderen und nachhaltigeren Gesellschaft.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230629301476/de/

Quectel unveils white paper showcasing OEMs' growing embrace of IoT for global digital transformation (Graphic: Business Wire)

Mit der Anzahl der IoT-vernetzten Geräte, die sich laut Vorhersage von GSMA Intelligence zwischen 2021 und 2030 auf 37 Milliarden* verdoppeln wird, akzeptieren die Erstausrüster (OEMs) zunehmend das IoT als mächtiges Werkzeug, um die digitale Transformation voranzutreiben und erhebliche Vorteile für die Welt bieten zu können. Mehr als 7.000 Quectel-Kunden in aller Welt revolutionieren zahlreiche Branchen und verbessern durch Integration von IoT-Technologien in ihre Geräte die Effizienz, Sicherheit, Nachhaltigkeit und Gesamtlebensqualität. IoT-fähige Geräte bieten eine verbesserte Konnektivität und ermöglichen einen nahtlosen Datenaustausch sowie Echtzeit-Einblicke. Dies versetzt Unternehmen in die Lage, ihren Betrieb zu optimieren, Prozesse zu rationalisieren und die Sicherheit und das Ressourcenmanagement zu verbessern.

In Sektoren, wie dem Gesundheitswesen, verbessern IoT-fähige Medizingeräte die Patientenüberwachung und ermöglichen Remote-Gesundheitsdienste, um den Zugang zu einer hochwertigen Versorgung zu verbessern und Einzelpersonen in die Lage zu versetzen, ihre Erkrankungen besser in den Griff zu bekommen. Darüber hinaus fördert die Nutzung von IoT-Geräten die Nachhaltigkeit, indem sie energieeffiziente Systeme und intelligente Netze ermöglicht und somit die Umweltbelastung reduziert. Da Geräte-Erstausrüster immer häufiger IoT-Technologien nutzen, profitiert die Welt von einer verbesserten Produktivität, höherem Komfort und einer nachhaltigeren Zukunft.

Das Whitepaper offenbart, wie ein optimiertes Konzept für die Gestaltung, Entwicklung, den Vertrieb und die Fertigung nun IoT-Produkte in die Lage versetzen kann, derart positive Auswirkungen zu entfalten, wobei es den Energieverbrauch, die Umweltauswirkungen und Kosten für den Endverbraucher minimiert. Entscheidend dabei ist, dass intelligente Entwicklung bedeutet, die Kosten von Technologien und Komponenten zu reduzieren und den Zugang zu Innovationen zu demokratisieren und dies somit die Verwirklichung von Anwendungsfällen ermöglichen kann, die zuvor unrentabel geblieben waren.

"Wir sind äußerst erfreut, unser neues Whitepaper zu veröffentlichen, das untersucht, warum es sich bei der IoT-Technologie um eine positive Kraft handelt. Die Bezugnahmen des Whitepapers auf eine Reihe von Anwendungsfällen unterstreichen den starken Einfluss des Internet of Things (IoT) und die schiere Vielfalt von Projekten, die es ermöglicht", so Norbert Muhrer, President und CSO, Quectel Wireless Solutions. "Diese Fülle von Beispielen unterstreicht sowohl die erheblichen Auswirkungen, die das IoT gegenwärtig erzielt, als auch die unterschiedlichen Anwendungsfälle, die es unterstützt. Die erlebten Auswirkungen von Bürgern, Patienten und Studenten veranschaulichen, wie das IoT unsere Umwelt schützen, unsere Kinder und älteren Menschen absichern und sein Versprechen weiterverfolgen kann, zu einer intelligenteren Welt beizutragen."

Die gleichzeitigen Fortschritte bei der drahtlosen Konnektivität, der Speicherung und Datenverarbeitung sowie in der Batterietechnologie haben die Fähigkeiten des IoT revolutioniert und weiter dazu beigetragen, IoT-Technologien zur Unterstützung der Gesellschaft zu positionieren und das Leben aller zu verbessern. Die Beispiele durchziehen den gesamten Globus und sind in unterschiedlichen Branchen zu finden und das Whitepaper betont die Anwendungsfälle mit transformativen Auswirkungen. Ein Bespiel war etwa die Nutzung von IoT-Technologien, um das Cold Chain as a Service Angebot von Controlant voranzubringen, das von Pfizer übernommen wurde, um die Bereitstellung des Pfizer-BioNTech-COVID-19-Impfstoffs zu unterstützen. Die thermische Versandbox von Controlant nutzt das EG25-G-Modul von Quectel, das alle LTE-, UMTS-, HSPA+, EDGE-, GPRS- und GSM-Bänder sowie alle globalen Navigationssatellitensysteme (GNSS) unterstützt.

Das Whitepaper zeigt eine Reihe von guten Anwendungsfällen des IoT, darunter IoT-Enablement der Patientenversorgung in Australien, die Optimierung von Ernteerträgen in Brasilien, die Reduzierung der Umweltauswirkungen auf Abfallsammelrouten in der EMEA-Region (Europa, Afrika und Nahost) und die Minimierung der Verschwendung von Batterieressourcen in Europa. Im Rahmen anderer Anwendungsfälle untersucht das Whitepaper, inwiefern der Nutzen für den Menschen Anwendungsfälle in Bezug auf Bergwerkssicherheit, vernetzte Elektrofahrzeuge und Initiativen zur Überwindung der digitalen Kluft umfasst.

Das Whitepaper betont darüber hinaus, wie das Erfolgskonzept des IoT für gute Initiativen auf einem robusten, globalen Ökosystem von Anbietern beruht, um Innovationen voranzubringen und sicherzustellen, dass die Forschung und Entwicklung neue Kapazitäten zu erschwinglichen Kosten bereitstellen kann. Das Whitepaper offenbart, dass das IoT-Ökosystem zunehmend vielgestaltiger wird und dabei in der Lage ist, den Anforderungen eines Hyperscale-Marktplatzes gerecht zu werden, wobei die Entwickler Fortschritte bei der nächsten Welle transformativer Innovationen erzielen konnten.

Das Whitepaper finden Sie unter https://www.quectel.com/library/iot-for-good-white-paper

*GSMA Intelligence: https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/wp-content/uploads/2023/04/IoT-for-Development-Use-cases-delivering-impact.pdf

Über Quectel

Quectels Engagement für eine intelligentere Welt treibt uns an, Innovationen im Internet der Dinge (IoT) voranzutreiben. Als hochgradig kundenorientiertes Unternehmen sind wir ein globaler Anbieter von IoT-Lösungen, die durch hervorragende Support- und Serviceleistungen unterstützt werden. Unser expandierendes globales Team von 5.900 Spezialisten gibt das Tempo für Innovationen bei Mobilfunk-, GNSS- und Wi-Fi-/BT-Modulen, Antennen und IoT-Konnektivität vor.

Wir unterhalten regionale Niederlassungen und Supportabteilungen in aller Welt. Unsere internationale Unternehmensleitung setzt sich für die Förderung des IoT und den Aufbau einer intelligenteren Welt ein.

Weitere Informationen finden Sie auf www.quectel.com, LinkedIn, Facebook und Twitter.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230629301476/de/

Contacts:

Für Medienvertreter: media@quectel.com