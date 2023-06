SEOUL (IT-Times) - Der südkoreanische Technologiekonzern Samsung Electronics investiert massiv in sein Halbleitersegment und will mit neuer Prozesstechnologie zu TSMC aufschließen. Samsung Electronics Co. Ltd. (ISIN: US7960502018) hat gestern auf dem jährlichen Samsung Foundry Forum (SFF) 2023 seine...

Den vollständigen Artikel lesen ...