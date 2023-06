Fidelis Insurance Holdings Limited, ein weltweit tätiges (Rück-)Versicherungsunternehmen mit Sitz auf den Bermudas und Niederlassungen in Irland und Großbritannien (das "Unternehmen"), hat heute den Emissionspreis für den Börsengang von insgesamt 15.000.000 Stammaktien in Höhe von 14,00 US-Dollar je Stammaktie bekannt gegeben. Von den angebotenen Aktien werden 7.142.857 vom Unternehmen selbst und 7.857.143 von einigen seiner bestehenden Aktionären veräußert. Darüber hinaus wurde den Konsortialführern eine 30-tägige Option eingeräumt, um bis zu 2.250.000 zusätzliche Stammaktien von den verkaufenden Aktionären zum Emissionspreis, abzüglich der Konsortialabschläge und Provisionen, zu erwerben. Die Stammaktien werden voraussichtlich ab 29. Juni 2023 an der New Yorker Börse unter dem Tickersymbol "FIHL" gehandelt. Abgeschlossen wird das Angebot voraussichtlich am 3. Juli 2023, sofern die üblichen Abschlussbedingungen erfüllt sind.

Das Unternehmen beabsichtigt die Verwendung des Nettoerlöses aus der Emission zur Unterstützung seiner Tochtergesellschaften, die in Ergänzung zu anderen Liquiditätsquellen das Unternehmen in die Lage versetzen sollen, von der nachhaltigen Zinserhöhung in seinen wichtigsten Märkten zu profitieren, indem es im Rahmen seiner Strategie mehr Geschäftsabschlüsse zeichnet. Das Unternehmen erzielt keinen Erlös aus dem Verkauf von Stammaktien durch die Aktionäre.

J.P. Morgan, Barclays und Jefferies fungieren beim Börsengang als Joint Lead Bookrunning Managers. Keefe, Bruyette Woods, ein Unternehmen von Stifel, BMO Capital Markets, Citigroup und UBS Investment Bank treten für den Börsengang als Joint Bookrunning Managers auf. JMP Securities, A Citizens Company und Dowling Partners Securities fungieren als Co-Manager für den Börsengang.

Das Angebot der Stammaktien des Unternehmens erfolgt ausschließlich mittels eines Prospekts. Exemplare des endgültigen Prospekts für das Angebot sind, sobald verfügbar, bei folgender Stelle erhältlich: J.P. Morgan Securities LLC, Attention: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, telefonisch unter 1-866-471-2526 oder per E-Mail unter prospectus-eq_fi@jpmchase.com; Barclays Capital Inc. c/o Broadridge Financial Solutions, 115 Long Island Avenue Edgewood, NY 11717, telefonisch unter (888) 603-5847 oder per E-Mail unter Barclaysprospectus@broadridge.com; und Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, per Telefon unter (877) 821-7388 oder per E-Mail unter prospectus_department@jefferies.com.

Die Registrierungserklärung des Wertpapiers durch die Securities and Exchange Commission ist seit dem 28. Juni 2023 wirksam. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf der Stammaktien dar. Sie ist kein Angebot, keine Aufforderung und kein Verkauf in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit, in dem/der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen des jeweiligen Staates oder der jeweiligen Gerichtsbarkeit ungesetzlich wäre.

Über Fidelis

Fidelis Insurance Group ("FIHL") ist ein weltweit tätiges (Rück-)Versicherungsunternehmen mit Sitz auf den Bermudas sowie Niederlassungen in Irland und Großbritannien. Unser Geschäft umfasst drei Segmente: Spezialversicherungen, maßgeschneiderte Versicherungen und Rückversicherungen. Wir mindern Volatilitäten durch ein ausgewogenes und diversifiziertes Portfolio. Unsere starke Kapitalposition bietet uns die Flexibilität, attraktive Underwriting-Gelegenheiten zu wahrzunehmen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann Aussagen enthalten, die zukunftsgerichtet sind. Die Wörter "erwarten", "beabsichtigen", "sollten" und ähnliche Ausdrücke (oder deren Verneinung) kennzeichnen einige solcher zukunftsgerichteten Aussagen. Bei zukunftsgerichteten Aussagen handelt es sich um Aussagen über die Absichten, Überzeugungen oder aktuellen Erwartungen des Unternehmens, unter anderem in Bezug auf die Betriebsergebnisse, die Finanzlage, die Liquidität, die Aussichten, das Wachstum, die Strategien und die Branche, in der das Unternehmen tätig ist. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beruhen auf zahlreichen Annahmen bezüglich der gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsstrategien des Unternehmens und der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, unter denen das Unternehmen in Zukunft tätig sein wird. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unwägbarkeiten und Eventualitäten, da sie sich auf Ereignisse beziehen und von Umständen abhängen, die in der Zukunft eintreten oder auch nicht eintreten können und dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Viele dieser Risiken und Unwägbarkeiten beziehen sich auf Faktoren, die das Unternehmen weder steuern noch zuverlässig vorhersehen kann, wie etwa zukünftige Marktbedingungen, Währungsschwankungen, das Verhalten anderer Marktteilnehmer, Maßnahmen von Regulierungsbehörden und andere Faktoren wie die Fähigkeit des Unternehmens, weiterhin Finanzierungen zur Deckung seines Liquiditätsbedarfs zu erhalten, Änderungen der politischen, sozialen und regulatorischen Rahmenbedingungen, in denen das Unternehmen tätig ist, oder wirtschaftliche oder technologische Trends oder Bedingungen. Die Leser sollten sich daher nicht in unangemessener Weise auf diese Aussagen verlassen, insbesondere nicht im Zusammenhang mit einem Vertrag oder einer Investitionsentscheidung. Soweit nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

