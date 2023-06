Strategische Partnerschaft für Lösungen der nächsten Generation auf der Grundlage von Microsoft Azure OpenAI Service, Microsoft Fabric und Microsoft Teams sowie Moody's-eigenen Daten zur Unterstützung von Finanzdienstleistungen, Kapitalmärkten und mehr

Moody's Corporation (NYSE:MCO) und Microsoft (NASDAQ: MSFT) gaben heute eine neue strategische Partnerschaft bekannt, um Daten-, Analyse-, Forschungs-, Kollaborations- und Risikolösungen der nächsten Generation für Finanzdienstleistungen und globale Wissensarbeiter bereitzustellen. Die Partnerschaft basiert auf einer Kombination der robusten Daten und analytischen Fähigkeiten von Moody's und der Leistungsfähigkeit und dem Umfang des Microsoft Azure OpenAI Service. So entstehen innovative Angebote, die den Einblick in die Unternehmensintelligenz und die Risikobewertung verbessern, unterstützt durch die Microsoft KI und verankert durch die proprietären Daten, Analysen und Forschungsergebnisse von Moody's.

Highlights der strategischen Partnerschaft

Microsoft und Moody's entwickeln gemeinsam neue Produkte und Dienstleistungen für Forschung und Risikobewertung, die auf dem Azure OpenAI Service für ein verbessertes Daten- und Risikomanagement aufbauen.

"Moody's CoPilot", ein internes Copilot-Tool, wird jetzt bei den 14.000 Mitarbeitern von Moody's weltweit eingesetzt. Es kombiniert Moody's eigene Daten, Analysen und Forschungsergebnisse mit den neuesten großen Sprachmodellen (LLMs) und Microsofts erstklassiger generativer KI-Technologie, um unternehmensweite Innovationen voranzutreiben und die Produktivität der Mitarbeiter in einer sicheren digitalen Sandbox zu steigern.

Moody's setzt Microsoft Teams ein, um seinen Wissensarbeitern und Kunden eine neue Plattform zur Verfügung zu stellen, die die Zusammenarbeit, Produktivität und Kommunikation verbessert und gleichzeitig die höchsten Compliance-Standards einhält.

Für interne Zwecke und Co-Innovationen nutzt Microsoft die breite Palette an Lösungen von Moody's, einschließlich der Moody's Orbis-Datenbank eine der weltweit leistungsfähigsten Datenbanken über Unternehmen mit Anwendungen, die Referenzdaten von Dritten, die Bewertung von Gegenparteirisiken und das Lieferkettenmanagement umfassen.

Microsoft und Moody's werden gemeinsam die Möglichkeit nutzen, ihren gemeinsamen Kunden Daten über Microsoft Fabric, eine neue Analyseplattform für ein durchgängiges Datenmanagement, zur Verfügung zu stellen.

Moody's verpflichtet sich, die Azure-Cloud-Plattform von Microsoft zu nutzen, um sein wachsendes Angebot an generativen KI-Funktionen und Cloud-basierten Anwendungen zu betreiben.

Rob Fauber, Präsident und Chief Executive Officer der Moody's Corporation, sagte: "Generative KI stellt eine einmalige Gelegenheit dar, die Art und Weise zu verbessern, wie Unternehmen die sich ständig weiterentwickelnde Welt der exponentiellen Risiken navigieren. Durch die Kombination der hochmodernen KI-Fähigkeiten von Microsoft mit unseren eigenen Daten, Forschungsergebnissen und Analysen ist Moody's in der Lage, die nächste Generation der Risikoanalyse anzuführen und unseren Kunden zu helfen, bessere Entscheidungen zu treffen, indem wir tiefere, integriertere und unübertroffene Risikoperspektiven erschließen. Wir haben unsere 14.000 Mitarbeiter weltweit aktiviert, um beispiellose Experimente voranzutreiben und neue Innovationen in unserer gesamten Produkt- und Lösungspalette zu entfachen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Microsoft, um den Standard dafür zu setzen, wie generative KI neue Fortschritte in unserer Branche ermöglicht."

Fortschritte in der integrierten Risikoanalyse erschließen

Ein neues Co-Pilot-Tool für Kunden, "Moody's Research Assistant", wird das volle Potenzial der Ressourcen und Lösungen von Moody's freisetzen, um den Kunden einen facettenreichen Blick auf Risiken zu ermöglichen. Moody's Research Assistant basiert auf dem Microsoft Azure OpenAI Service und ist über verschiedene Kanäle, einschließlich Microsoft Teams, verfügbar. Er wird komplexe Informationen aus verschiedenen Datenquellen schnell zusammenstellen und zusammenfassen, und das alles in einer sicheren Umgebung, die private und geschützte Informationen schützt. Zu den vielen erwarteten Einsatzmöglichkeiten gehört die Möglichkeit, maßgeschneiderte, detaillierte Analysen eines Unternehmens oder einer Branche zu erstellen, indem Daten aus mehreren Dimensionen nahtlos kombiniert werden wie z.B. firmenbezogene Daten, Kreditindikatoren, Wirtschaftsprognosen sowie Risiko- und Reputationsprofile um schnelle, kontextbezogene und informative Antworten zu liefern, die auf der Integration von umfangreichen LLMs und Moody's branchenführenden Daten, Analysen und Forschungsergebnissen basieren.

Bill Borden, Corporate Vice President of Worldwide Financial Services bei Microsoft, sagte: "Unsere Partnerschaft wird die erstklassigen Erkenntnisse von Moody's mit den Fähigkeiten, dem Vertrauen und der Breite der Microsoft Cloud einschließlich Azure OpenAI Service, Fabric und Teams zusammenbringen, um Lösungen der nächsten Generation zu ermöglichen, die leistungsstarke Business Intelligence freisetzen und die Produktivität und Zusammenarbeit transformieren werden. Wir freuen uns auf die neuen Möglichkeiten und den Wert, den dies für Mitarbeiter und Unternehmen im Banken-, Kapitalmarkt- und Versicherungssektor sowie in anderen Branchen wie der Fertigung, der Telekommunikation, dem Transportwesen und den Versorgungsunternehmen bringen wird."

Verbesserung der Zusammenarbeit und Produktivität bei Moody's durch Microsoft Teams

Darüber hinaus wird Moody's durch die Partnerschaft Microsoft Teams nutzen, um eine neue Plattform für Zusammenarbeit, Produktivität und Kommunikation für seine Wissensarbeiter und Kunden zu schaffen. Durch die Integration der Copilot-Tools von Moody's wird Teams manuelle Arbeitsabläufe automatisieren und rationalisieren, einen effizienteren Zugriff auf Daten und Inhalte ermöglichen und Informationen aus verschiedenen Datensätzen zusammenfassen. Dies führt zu besseren Erkenntnissen, höherer Produktivität und Compliance sowie zu einem verbesserten Erlebnis für Mitarbeiter und Kunden.

Zusammenarbeit zur Verbesserung der neuen Microsoft Fabric

Microsoft und Moody's werden bei der Bereitstellung von Daten für ihre gemeinsamen Kunden über Microsoft Fabric, eine neue End-to-End-Plattform für Datenanalyse, zusammenarbeiten. Microsoft Fabric umfasst Technologien wie Azure Synapse Analytics, Azure Data Factory und Power BI in einem einzigen, vereinheitlichten Produkt, das Dateningenieuren die Möglichkeit bietet, Daten aus verschiedenen Quellen einfach zu verbinden und zu kuratieren, um die Datenflut zu beseitigen und gleichzeitig die Daten im gesamten Unternehmen besser zu verwalten.

ÜBER MOODY'S CORPORATION

Moody's (NYSE: MCO) ist ein global aufgestellter Risikobewerter, der Unternehmen in die Lage versetzt, bessere Entscheidungen zu treffen. Die Daten, analytischen Lösungen und Erkenntnisse des Unternehmens unterstützen Entscheidungsträger in ihren Bemühungen, Gelegenheiten aufzuspüren und Risiken aus Geschäften mit anderen zu managen. Wir sind davon überzeugt, dass mehr Transparenz, fundiertere Entscheidungen und ein gerechter Zugang zu Informationen den Weg hin zu gemeinsamem Fortschritt freimachen. Mit über 14.000 Mitarbeitern in mehr als 40 Ländern verbindet Moody's internationale Präsenz mit lokaler Kompetenz und über einem Jahrhundert an Erfahrung in den Finanzmärkten.

ÜBER MICROSOFT

Microsoft (Nasdaq "MSFT" @Microsoft) ermöglicht die digitale Transformation für das Zeitalter einer intelligenten Cloud und einer intelligenten Edge. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, jeden Menschen und jedes Unternehmen auf der Welt zu befähigen, mehr zu erreichen.

"SAFE HARBOR"-ERKLÄRUNG IM SINNE DES PRIVATE SECURITIES LITIGATION REFORM ACT VON 1995

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen und beruhen auf zukünftigen Erwartungen, Plänen und Aussichten für das Geschäft und die Geschäftstätigkeit von Moody's, die eine Reihe von Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Solche Aussagen beinhalten Schätzungen, Projektionen, Ziele, Prognosen, Annahmen und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Resultate erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwogenen, ausgedrückten, projizierten, erwarteten oder implizierten abweichen. Aktionäre und Investoren werden davor gewarnt, sich auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Moody's ist nicht verpflichtet (und beabsichtigt auch nicht), diese Aussagen öffentlich zu ergänzen, zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund späterer Entwicklungen, geänderter Erwartungen oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltende Gesetze oder Vorschriften vorgeschrieben. Im Zusammenhang mit den "Safe Harbor"-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 weist Moody's auf bestimmte Faktoren hin, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen, möglicherweise sogar erheblich. Zu diesen Faktoren, Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem: die Auswirkungen der derzeitigen wirtschaftlichen Bedingungen, einschließlich Kapitalmarktstörungen, Inflation und damit zusammenhängende geldpolitische Maßnahmen der Regierungen als Reaktion auf die Inflation, auf die weltweiten Kreditmärkte und die Wirtschaftstätigkeit, einschließlich des Umfangs von Fusionen und Übernahmen, sowie deren Auswirkungen auf das Volumen von Schuldtiteln und anderen Wertpapieren, die auf den inländischen und/oder globalen Kapitalmärkten begeben werden; die ungewisse Wirksamkeit und mögliche Nebenfolgen von Initiativen der US- und ausländischer Regierungen und geldpolitischen Maßnahmen. Die unsichere Wirksamkeit und die möglichen Nebenfolgen der Initiativen der amerikanischen und ausländischen Regierungen und der Geldpolitik als Reaktion auf das derzeitige Wirtschaftsklima, einschließlich der Instabilität von Finanzinstituten, Bedenken hinsichtlich der Kreditqualität und anderer potenzieller Auswirkungen der Volatilität an den Finanz- und Kreditmärkten; die globalen Auswirkungen des militärischen Konflikts zwischen Russland und der Ukraine auf die Volatilität an den Weltfinanzmärkten, auf die allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen und das BIP in den USA und weltweit, auf die globalen Beziehungen und auf die Auswirkungen auf das BIP. auf die Volatilität der weltweiten Finanzmärkte, auf die allgemeine Wirtschaftslage und das BIP in den USA und weltweit, auf die globalen Beziehungen sowie auf die Geschäftstätigkeit und das Personal des Unternehmens; andere Angelegenheiten, die das Volumen von Schuldtiteln und anderen Wertpapieren, die auf den inländischen und/oder globalen Kapitalmärkten emittiert werden, beeinflussen könnten, einschließlich der Regulierung, des verstärkten Einsatzes von Technologien, die das Potenzial haben, den Wettbewerb zu verschärfen und die Störung und Disintermediation in der Finanzdienstleistungsbranche zu beschleunigen, sowie die Anzahl der Emissionen von Wertpapieren ohne Rating oder von Wertpapieren, die von nicht-traditionellen Parteien bewertet werden; das Ausmaß der Fusions- und Übernahmeaktivitäten in den USA und im Ausland; die unsichere Wirksamkeit und die möglichen kollateralen Folgen von Maßnahmen der amerikanischen und ausländischen Regierungen, die die Kreditmärkte beeinflussen. und ausländischer Regierungsmaßnahmen, die sich auf die Kreditmärkte, den internationalen Handel und die Wirtschaftspolitik auswirken, einschließlich solcher, die sich auf Zölle, Steuerabkommen und Handelsschranken beziehen; die Auswirkungen des Entzugs der Kreditratings von MIS für Länder oder Unternehmen innerhalb von Ländern und die Einstellung der Geschäftstätigkeit von Moody's in Ländern, in denen politische Instabilität ein solches Vorgehen rechtfertigt; Bedenken auf dem Markt, die sich auf unsere Glaubwürdigkeit auswirken oder anderweitig die Marktwahrnehmung der Integrität oder des Nutzens von Ratings unabhängiger Kreditagenturen beeinträchtigen; die Einführung konkurrierender Produkte oder Technologien durch andere Unternehmen; der Preisdruck durch Wettbewerber und/oder Kunden; der Grad des Erfolgs bei der Entwicklung neuer Produkte und der globalen Expansion; die Auswirkungen der Regulierung als NRSRO, das Potenzial für neue U. S., bundesstaatlichen und lokalen Gesetzen und Vorschriften; das Potenzial für einen verstärkten Wettbewerb und eine stärkere Regulierung in der EU und anderen ausländischen Rechtsordnungen; das Risiko von Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit unseren Ratingurteilen sowie von anderen Rechtsstreitigkeiten, staatlichen und behördlichen Verfahren, Untersuchungen und Ermittlungen, denen Moody's von Zeit zu Zeit ausgesetzt sein könnte; Bestimmungen in der US-Gesetzgebung, die die Standards für Schriftsätze ändern, und EU-Verordnungen, die die für Rating-Agenturen geltenden Haftungsstandards in einer für Rating-Agenturen nachteiligen Weise ändern; Bestimmungen der EU-Verordnungen, die zusätzliche verfahrenstechnische und inhaltliche Anforderungen an die Preisgestaltung von Dienstleistungen stellen, und die Ausweitung der aufsichtsrechtlichen Befugnisse auf Ratings aus Drittländern, die für regulatorische Zwecke verwendet werden; die Ungewissheit hinsichtlich der künftigen Beziehungen zwischen den USA und China; der mögliche Verlust wichtiger und China; der mögliche Verlust von Schlüsselmitarbeitern und die Auswirkungen des globalen Arbeitsumfelds; Ausfälle oder Fehlfunktionen unseres Betriebs und unserer Infrastruktur; jegliche Anfälligkeit für Cyber-Bedrohungen oder andere Cyber-Sicherheitsprobleme; der Zeitplan und die Effektivität unserer Restrukturierungsprogramme, wie z.B. das Geolocation Restructuring Program 2022-2023; Währungs- und Devisenvolatilität; das Ergebnis jeglicher Überprüfung der globalen Steuerplanungsinitiativen von Moody's durch die kontrollierenden Steuerbehörden; das Risiko potenzieller strafrechtlicher Sanktionen oder zivilrechtlicher Rechtsmittel, falls Moody's ausländische und US-amerikanische Gesetze und Vorschriften nicht einhält. US-Gesetze und -Vorschriften, die in den Jurisdiktionen gelten, in denen Moody's tätig ist, einschließlich Datenschutzgesetze, Sanktionsgesetze, Antikorruptionsgesetze und lokale Gesetze, die korrupte Zahlungen an Regierungsbeamte verbieten; die Auswirkungen von Fusionen, Übernahmen, wie die Übernahme von RMS, oder anderen Unternehmenszusammenschlüssen und die Fähigkeit von Moody's, übernommene Unternehmen erfolgreich zu integrieren; die Höhe künftiger Cashflows; die Höhe von Kapitalinvestitionen; und ein Rückgang der Nachfrage nach Kreditrisikomanagement-Tools durch Finanzinstitute. Diese Faktoren, Risiken und Ungewissheiten sowie andere Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von Moody's wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwogenen, ausgedrückten, projizierten, erwarteten oder implizierten Ergebnissen abweichen, werden ausführlicher unter "Risikofaktoren" in Teil I, Punkt 1A des Jahresberichts von Moody's auf Formular 10-K für das Jahr, das am 31. Dezember 2022 endete, und in anderen Unterlagen, die das Unternehmen von Zeit zu Zeit bei der SEC einreicht, oder in Materialien, die hierin oder darin enthalten sind, beschrieben. Aktionäre und Anleger werden darauf hingewiesen, dass das Eintreten eines dieser Faktoren, Risiken und Ungewissheiten dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwogenen, ausgedrückten, projizierten, erwarteten oder implizierten Ergebnissen abweichen, was wesentliche und nachteilige Auswirkungen auf das Geschäft, die Betriebsergebnisse und die Finanzlage des Unternehmens haben könnte. Von Zeit zu Zeit können neue Faktoren auftauchen, und es ist dem Unternehmen nicht möglich, neue Faktoren vorherzusagen, noch kann das Unternehmen die möglichen Auswirkungen neuer Faktoren auf das Unternehmen abschätzen. Zukunftsgerichtete und andere Aussagen in diesem Dokument können sich auch auf unsere Fortschritte, Pläne und Ziele im Bereich der Unternehmensverantwortung beziehen (einschließlich Nachhaltigkeits- und Umweltfragen), und die Aufnahme solcher Aussagen ist kein Hinweis darauf, dass diese Inhalte notwendigerweise für Investoren wesentlich sind oder in den Berichten des Unternehmens an die Securities and Exchange Commission offengelegt werden müssen. Darüber hinaus können historische, aktuelle und zukunftsgerichtete Aussagen zur Nachhaltigkeit auf Standards zur Messung des Fortschritts beruhen, die sich noch in der Entwicklung befinden, auf internen Kontrollen und Prozessen, die sich weiterentwickeln, sowie auf Annahmen, die sich in Zukunft ändern können.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

