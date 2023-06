Miray Cruises kündigte heute die Einführung der MV Lara an, ein außergewöhnliches neues Kreuzfahrtschiff, das die Welt der langen Reisen neu definieren wird. Nach der überwältigenden Nachfrage nach dem anfänglichen Start von Life at Sea Cruises hat Miray Cruises nun ein neueres, größeres Schiff erworben, um der beispiellosen Begeisterung von Abenteurern weltweit gerecht zu werden.

MV Gemini, das ehemalige Kreuzfahrtschiff, das Life at Sea Cruises erfolgreich auf den Weg gebracht hat, wird seine Fahrten in der Ägäis fortsetzen und wird nun von MV Lara abgelöst. Obwohl die MV Lara größer ist als die MV Gemini, wird sie dennoch eine intime Atmosphäre und Erfahrung für die Bewohner an Bord bieten, die während der dreijährigen Reise eine gleichgesinnte Gemeinschaft auf See bilden wollen. Die Bewohner werden an Bord der MV Lara ein nachbarschaftliches Gefühl erleben und ein Gefühl der Gemeinschaft und Zugehörigkeit genießen.

"Wir sind überglücklich, die wunderschöne MV Lara für diese unglaubliche, geschichtsträchtige, 3-jährige Reise vorstellen zu können", sagt Kendra Holmes, CEO von Miray Cruises. "Unsere Flotte wächst aufgrund der beispiellosen Nachfrage nach unseren langen Weltreisen, auf denen wir verantwortungsvoll jeden Winkel unseres Planeten erkunden. Unsere Bewohner ändern ihr Leben für diese Chance, und wir fühlen uns geehrt, Teil ihrer persönlichen Reise zu sein."

Das neue Schiff bietet den Gästen von Life at Sea Cruises eine bezaubernde Mischung aus Annehmlichkeiten und Komfort mit neu gestalteten Kabinen, einem Business Center mit Büros, einer Zigarren- und Weinbar sowie anderen kreativen Angeboten. Außerdem gibt es einen 24-Stunden-Rufbereitschaftsdienst mit kostenlosen medizinischen Sprechstunden, Lern- und Bereicherungsvorträgen und Möglichkeiten, sich ehrenamtlich und philanthropisch zu engagieren. Während der dreijährigen Reise wird das 42.000 Bruttoregistertonnen große Schiff über 130.000 Meilen zurücklegen und dabei 382 Häfen, 7 Kontinente und 148 Länder anlaufen.

"Das überwältigende Interesse an unserer Reiseroute und den einzigartigen Häfen, in denen wir im Sommer immer sein werden, ist wirklich aufregend", sagt Ethem Bayramoglu, COO von Miray Cruises. "Dies ist ein Beweis für die Anziehungskraft unseres erweiterten Weltreisekonzepts und die außergewöhnlichen Erlebnisse, die unsere Bewohner an Bord der MV Lara erwarten."

Die weltweit erste Drei-Jahres-Kreuzfahrt präsentiert eine außergewöhnliche, von Robert Dixon entworfene Reiseroute, die 13 Weltwunder, UNESCO-Welterbestätten und andere faszinierende Orte umfasst. An jedem angelaufenen Hafen haben die Reisenden den Luxus, mehrere Tage Zeit zu haben, um in aller Ruhe alles zu erkunden und sich auf ihre eigenen, einzigartigen Abenteuer einzulassen.

"So wie sich die Welt um die Sonne dreht, um Jahre zu schaffen, wird Miray Cruises sich um die Welt drehen, um ein Leben voller Erinnerungen zu schaffen. Lassen Sie uns das gemeinsam tun", sagt Fuat Guven, Vice President of Hotel Operations bei Miray Cruises.

Vor dem ersten Ablegen in Istanbul am 1. November 2023 wird Miray Cruises eine Reihe von Willkommensveranstaltungen und Festlichkeiten in der Türkei für alle gebuchten Bewohner veranstalten, die mit den Feierlichkeiten zum 100-jährigen Jubiläum der Gründung der türkischen Republik zusammenfallen. Diese Feierlichkeiten bilden den Rahmen für die Reise Ihres Lebens und schaffen von Anfang an unvergessliche Erinnerungen.

Reservierungen für dieses außergewöhnliche Abenteuer sind unter LifeAtSeaCruises.com möglich.

Über Miray Cruises: Miray Cruises verfügt über fast zwei Jahrzehnte Erfahrung auf den Weltmeeren und ist seit 1996 Eigentümer und Betreiber von Passagierschiffen als Kreuzfahrt-Hotelmanagementgesellschaft. Der Hauptsitz von Miray Cruises befindet sich in Istanbul, Türkei, mit weiteren Büros in Piräus, Griechenland und Orlando, Florida. Das Unternehmen verwaltet und betreibt alle maritimen, technischen und Hotelabteilungen an Bord ihrer Schiffe. Ihr neuestes Projekt, Life at Sea Cruises, ist die erste und einzige dreijährige Kreuzfahrt der Welt, die im November 2023 in See stechen wird. Die Eröffnungskreuzfahrt wird mehr als 130.000 Meilen zurücklegen und 382 Häfen in 148 Ländern und auf allen sieben Kontinenten anlaufen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte MirayCruises.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

