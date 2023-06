Freiburg (ots) -



(...) Der Bericht zeigt, wie groß das Phänomen eigentlich ist. Nämlich: ziemlich groß. Dabei geht es nicht nur um bewusste Diskriminierung, sondern um ein Problem, was viel komplexer ist: um unbewusste Vorurteile, die tief in dieser Gesellschaft verankert sind. Es gibt in dem Bericht auch Befunde, die Hoffnung machen. Jüngere Menschen äußern sich laut Studien seltener muslimfeindlich als ältere. Das liegt vermutlich daran, dass sie mit muslimischen Menschen aufwachsen. Ihnen muss wohl niemand mehr erklären, dass der Islam zu Deutschland gehört. Sie wissen das schon. https://mehr.bz/3c7cx92 (BZ-Plus)



