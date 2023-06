EQS-Ad-hoc: LEG Immobilien SE / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Prognose

LEG Immobilien SE: Anhebung der AFFO Guidance auf 165 - 180 Mio. Euro sowie der bereinigten EBITDA-Marge auf 80%



Der Vorstand der LEG Immobilien SE erwartet für das Geschäftsjahr 2023 einen AFFO von 165 - 180 Mio. Euro (bisherige Erwartung: 125 - 140 Mio. Euro). Gleichzeitig wird eine höhere bereinigte EBITDA Marge von ca. 80% gegenüber ursprünglich ca. 78% erwartet.



Die Verbesserung im AFFO ist im Wesentlichen getrieben durch zwei ungefähr gleich große Einmaleffekte: einer gegenüber der Planung geringeren Übergewinnbesteuerung von LEG eigener Stromproduktion, sowie der Capex-relevanten, und damit AFFO erhöhenden, weiteren Streichung von ursprünglich geplanten Neubauaktivitäten.



Operativ profitiert die LEG Immobilien SE weiterhin von der Nachfragesituation im Mietmarkt und erwartet auf dieser Basis ein erhöhtes Mietwachstum von 3,8 - 4,0% (bisherige Erwartung: 3,3 - 3,7%). Die Guidance für die Investitionen in den Bestand bleibt mit ca. 35 Euro/qm unverändert.



Für das erste Halbjahr 2023 erwartet die LEG Immobilien SE eine Abwertung ihres Immobilienbestandes von ca. 7% und liegt damit im Rahmen der Erwartung.



Die Begriffe AFFO, bereinigte EBITDA-Marge und FFO I sind auf Seite 239 des Geschäftsberichts der LEG Immobilien SE 2022 definiert.



Die Zahlen für das erste Halbjahr 2023 werden am 10. August veröffentlicht.







