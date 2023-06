Der Weltkongress "Tomorrow.Building", der neue Raum für Diskussionen und kommerzielle Ausstellungen, der darauf abzielt, das Bauwesen in eine nachhaltigere und digitalisierte Branche zu verwandeln, hat das Interesse der Branche und ihres technologischen Ökosystems geweckt. Große Unternehmen und Experten aus der ganzen Welt haben bereits ihre Teilnahme an der Veranstaltung bestätigt, die zusammen mit dem Smart City Expo World Congress vom 7. bis 9. November in der Fira de Barcelona auf der Gran Via stattfinden wird.

BARCELONA, Spanien, June 30, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Unternehmen, die weithin für ihren disruptiven Geist und ihr Engagement für Innovation bekannt sind - wie ABB, Bentley, Drees & Sommer, Samsung C&T Corporation, Schréder und Sener - gehören zu den Firmen, die ihre neuesten Innovationen vorstellen, um die Baubranche zirkulärer, effizienter und widerstandsfähiger zu machen.



Der Kongress versammelt Meinungsführer wie die Architektin und Ingenieurin Alyssa-Amor Gibbons, die umweltfreundliche und widerstandsfähige Entwürfe auf der Grundlage der traditionellen Baumethoden ihrer Heimat Barbados entwickelt; den Stadtplaner Carlos Moreno, der als "Vater" des Konzepts der 15-Minuten-Stadt gilt; Helène Chartier, Direktorin für Planung und Städtebau bei C40 Cities, dem globalen Netzwerk der weltweit führenden Städte zur Bewältigung des Klimawandels, und Ángela Baldellou, Direktorin der Beobachtungsstelle 2030 des Hohen Rates der Architektenkammern Spaniens.

Themen wie digitales und nachhaltiges Bauen, die Renovierung und Dekarbonisierung von Gebäuden, intelligente Gebäude und Infrastrukturen, die Kreislaufwirtschaft, Facility Management und PropTech werden die Kernthemen der Keynotes im Rahmen von "Tomorrow.Building" sein, einer Veranstaltung, die dazu beitragen soll, ein neues Gebäude zu entwerfen - eines, das weniger umweltschädlich ist und die Energieressourcen umfassend nutzt.

Digitales und nachhaltiges Bauen

Der Direktor des Weltkongresses "Tomorrow.Building", Ione Ruete, hebt hervor, dass "Barcelona drei Tage lang das gesamte Ökosystem für neues Bauen zusammenbringen wird, um zu zeigen, wie BIM, digitale Zwillinge und Robotik die Städte der Zukunft besser machen und die Bedürfnisse der Stadtbewohnerinnen und -bewohner erfüllen können, und sie stärker in den Kampf gegen den Klimawandel einzubinden."

Die Veranstaltung soll zum weltweiten Maßstab für Innovation in der Branche werden und wird am 8. November einen Aufruf für einen Pitch-Wettbewerb für innovative neue Projekte starten.

Tomorrow.Building ist - zusammen mit Tomorrow.Mobility und Tomorrow.Blue Economy - Teil des Smart City Expo World Congress 2023, der weltweit größten Veranstaltung zum Thema Städte und urbane Innovation.

