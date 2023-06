Mit + 7,4 % wurde gestern quittiert, dass ELMOS SEMICONDUCTOR den US-Konzern LITTELFUSE als Käufer der Produktionsanlage für Wafer gefunden hat. Die Dortmunder wollen sich stärker auf die Entwicklung von Halbleiterkomponenten konzentrieren. Eine Genehmigung des Deals steht noch aus. Ende 2021 war ein Verkauf an einen chinesischen Interessenten am Veto der Bundesregierunggescheitert. Bei dem Verkauf an ein US-Unternehmen geht es vor allem um die kartellrechtliche Erlaubnis mit deutlich niedrigeren Hürden. Die Position der Actien-Börse mit Zielrichtung 80 € bleibt aussichtsreich.



Dies ist ein Auszug aus der gestrigen Bernecker-Daily.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!





Das sind die KI-Gewinner Der kostenlose Report zur KI-Revolution: Diese 5 Aktien müssen auf Ihre Watchlist! Hier klicken