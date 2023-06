Nach einem erfreulichen Mittwochshandel ist der DAX (WKN: 846900) am Donnerstag kaum vom Fleck gekommen. Am Ende des Tages stand ein Minus von -0,01% auf 15.946 Punkte. Größere Ausschläge nach oben wurden durch die neuesten Inflationsdaten für den Monat Juni verhindert. Bricht der jüngste Aufschwung schon wieder in sich zusammen? Verbraucherpreise steigen im Juni auf 6,4% Die Verbraucherpreise in Deutschland sind im Juni zum Vorjahr nach einer ersten ...

