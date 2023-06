NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Schaeffler vor Quartalszahlen von 8,50 auf 7,70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Kennziffern für das zweite Jahresviertel dürften hinter denen des ersten Quartals und den allgemeinen Erwartungen zurückbleiben, schrieb Analyst Jose Asumendi in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Er rechnet mit einem Umsatz des Autozulieferers von 4,15 Milliarden Euro und einem operativen Ergebnis (bereinigtes Ebit) von rund 280 Millionen Euro, was einer Marge von 6,7 Prozent entspräche. Für 2023 und 2024 kürzte er etwas seine operativen Gewinnschätzungen (Ebit)./edh/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2023 / 22:00 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2023 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000SHA0159

