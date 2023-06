Das Instrument 6BI US20368X1019 COMMUNITY FINL DL-,01 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 30.06.2023 und ex Kapitalmassnahme am 03.07.2023The instrument 6BI US20368X1019 COMMUNITY FINL DL-,01 EQUITY is traded cum capital adjustment on 30.06.2023 and ex capital adjustment on 03.07.2023Das Instrument 7PK GB00B5TZC716 INSPIRED PLC LS-,00125 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 30.06.2023 und ex Kapitalmassnahme am 03.07.2023The instrument 7PK GB00B5TZC716 INSPIRED PLC LS-,00125 EQUITY is traded cum capital adjustment on 30.06.2023 and ex capital adjustment on 03.07.2023Das Instrument ZX6 CH1216478797 DSM-FIRMENICH AG EO -,01 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 30.06.2023 und ex Kapitalmassnahme am 03.07.2023The instrument ZX6 CH1216478797 DSM-FIRMENICH AG EO -,01 EQUITY is traded cum capital adjustment on 30.06.2023 and ex capital adjustment on 03.07.2023Das Instrument 1W8 CH0314029270 WISEKEY INTL B SF -,05 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 30.06.2023The instrument 1W8 CH0314029270 WISEKEY INTL B SF -,05 EQUITY is traded ex capital adjustment on 30.06.2023Das Instrument OWX CH0019396990 YPSOMED HLDG SF 14,15 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 30.06.2023 und ex Kapitalmassnahme am 03.07.2023The instrument OWX CH0019396990 YPSOMED HLDG SF 14,15 EQUITY is traded cum capital adjustment on 30.06.2023 and ex capital adjustment on 03.07.2023Das Instrument 4BD NO0010283211 HUNTER GROUP NK 0,0019118 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 30.06.2023 und ex Kapitalmassnahme am 03.07.2023The instrument 4BD NO0010283211 HUNTER GROUP NK 0,0019118 EQUITY is traded cum capital adjustment on 30.06.2023 and ex capital adjustment on 03.07.2023Das Instrument S3F CH0027148649 SANTHERA PHARM.HD.SF 0,01 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 30.06.2023 und ex Kapitalmassnahme am 03.07.2023The instrument S3F CH0027148649 SANTHERA PHARM.HD.SF 0,01 EQUITY is traded cum capital adjustment on 30.06.2023 and ex capital adjustment on 03.07.2023Das Instrument 4F1 ES0137650018 FLUIDRA S.A. INH. EO 1 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 30.06.2023 und ex Kapitalmassnahme am 03.07.2023The instrument 4F1 ES0137650018 FLUIDRA S.A. INH. EO 1 EQUITY is traded cum capital adjustment on 30.06.2023 and ex capital adjustment on 03.07.2023Das Instrument 7GA ES0105223004 GESTAMP AUTOMOCION EO-,50 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 30.06.2023 und ex Kapitalmassnahme am 03.07.2023The instrument 7GA ES0105223004 GESTAMP AUTOMOCION EO-,50 EQUITY is traded cum capital adjustment on 30.06.2023 and ex capital adjustment on 03.07.2023Das Instrument PU4 FR0000130577 PUBLICIS GRP INH. EO 0,40 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 30.06.2023 und ex Kapitalmassnahme am 03.07.2023The instrument PU4 FR0000130577 PUBLICIS GRP INH. EO 0,40 EQUITY is traded cum capital adjustment on 30.06.2023 and ex capital adjustment on 03.07.2023Das Instrument G08 ES0105130001 GLOBAL DOM.ACCESS EO-,125 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 30.06.2023 und ex Kapitalmassnahme am 03.07.2023The instrument G08 ES0105130001 GLOBAL DOM.ACCESS EO-,125 EQUITY is traded cum capital adjustment on 30.06.2023 and ex capital adjustment on 03.07.2023Das Instrument HKC BMG4586T1036 HK CHINESE HD 1 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 30.06.2023 und ex Kapitalmassnahme am 03.07.2023The instrument HKC BMG4586T1036 HK CHINESE HD 1 EQUITY is traded cum capital adjustment on 30.06.2023 and ex capital adjustment on 03.07.2023Das Instrument LAB US50540R4092 LAB. CORP.OF AMER. DL-,10 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 30.06.2023 und ex Kapitalmassnahme am 03.07.2023The instrument LAB US50540R4092 LAB. CORP.OF AMER. DL-,10 EQUITY is traded cum capital adjustment on 30.06.2023 and ex capital adjustment on 03.07.2023Das Instrument II60 US19247G2066 COHERENT PRF.SE.A 200 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 30.06.2023 und ex Kapitalmassnahme am 03.07.2023The instrument II60 US19247G2066 COHERENT PRF.SE.A 200 EQUITY is traded cum capital adjustment on 30.06.2023 and ex capital adjustment on 03.07.2023Das Instrument ES3G CA26908N1078 ESG GLOBAL IMPACT CAP. I. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 30.06.2023 und ex Kapitalmassnahme am 03.07.2023The instrument ES3G CA26908N1078 ESG GLOBAL IMPACT CAP. I. EQUITY is traded cum capital adjustment on 30.06.2023 and ex capital adjustment on 03.07.2023Das Instrument 7S3 US90338N2027 U.S.XPRESS ENT. A DL-,01 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 30.06.2023 und ex Kapitalmassnahme am 03.07.2023The instrument 7S3 US90338N2027 U.S.XPRESS ENT. A DL-,01 EQUITY is traded cum capital adjustment on 30.06.2023 and ex capital adjustment on 03.07.2023Das Instrument EI1 CA50545P3097 LABRADOR URANIUM INC. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 30.06.2023 und ex Kapitalmassnahme am 03.07.2023The instrument EI1 CA50545P3097 LABRADOR URANIUM INC. EQUITY is traded cum capital adjustment on 30.06.2023 and ex capital adjustment on 03.07.2023Das Instrument 62W SE0014808853 SVENSKA NYTTOBOSTAEDER AB EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 30.06.2023The instrument 62W SE0014808853 SVENSKA NYTTOBOSTAEDER AB EQUITY is traded ex capital adjustment on 30.06.2023Das Instrument 7EF0 SE0012904779 TRAIN ALLIANCE SE AB AK B EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 30.06.2023 und ex Kapitalmassnahme am 03.07.2023The instrument 7EF0 SE0012904779 TRAIN ALLIANCE SE AB AK B EQUITY is traded cum capital adjustment on 30.06.2023 and ex capital adjustment on 03.07.2023