Cannovum Cannabis AG: Anbau-Allianz für Genuss-Cannabis wächst weiter Die von der Cannovum Cannabis AG (Börsen Frankfurt/Xetra, Düsseldorf, München, Hamburg, Berlin, gettex: ISIN DE000A2LQU21) gegründete Anbau-Allianz für Cannabis wächst weiter. Mit ihrer langjährigen Erfahrung und ihren Großbetrieben erweitern Benedikt und Dominik Baum als Partner die Anbau-Allianz für Deutschland. Die Cannovum Cannabis AG ist Mehrheitseigentümer der Anbau-Allianz für Deutschland GmbH. Benedikt Baum baut bereits in dritter Generation in Düsseldorf Stauden und Zierpflanzen an und gehört mit seinem Familienunternehmen zu den bedeutendsten Gartenbaubetrieben in Deutschland. Auf einer Gesamtfläche von mehr als 30 Hektar werden dort für verschiedene Kunden aus ganz Europa mehr als 10 Millionen Pflanzen jährlich angebaut. Das Angebot von mehr als 150 Gattungen, 500 Sorten und die Kombination von modernster Technik mit mehr als 100 Jahren Erfahrung zeichnen das Unternehmen und das Management aus. "Konsequente Ausrichtung am Kunden, Gespür für die Pflanze und viel Herzblut werden zum Erfolg der Anbau-Allianz beitragen", so Benedikt Baum. Dominik Baum ist im modernen Fruchtgemüseanbau mit LED Belichtung aktiv. Ebenfalls bringt er Erfahrung im Vertrieb von Obst und Gemüse an ein breites Kundenspektrum deutschlandweit mit. Im Rahmen seiner Arbeit in einem neuen Vermarktungszusammenschluss von 30 Landwirten, die gemeinsam eine Fläche von 2000 Hektar Freiland und 100 Hektar unter Glas bewirtschaften, bringt er Know-how in der Bündelung von qualitativ hochwertigen Lebensmitteln sowie der dahinterstehenden Produzenten mit. Diese Praxiserfahrung spielt für die zukünftigen Pläne der Anbau-Allianz eine zentrale Rolle. Neben seiner Expertise im Anbau von Tomaten und Gurken unter LED Belichtung hat er langjährige Erfahrung im Anbau von Cannabis. Besonders durch seine Arbeit auf einer Cannabis-Plantage in Kolumbien mit angeschlossener Weiterverarbeitung für den weltweiten Export. Seit 2019 verfügt er über ein weitreichendes Netzwerk und vielfältiges Know-how, eine persönliche Begeisterung für das Thema Cannabis begleitet ihn als Unternehmer. Dominik Baum: "Mit der Cannovum Cannabis AG und Tim Spieker, den Gründern der Anbau-Allianz, haben wir die idealen Partner für das kommende Genuss-Cannabis Geschäft in Deutschland gefunden. Wir glauben an das enorme Marktpotenzial und wollen mit der Anbau-Allianz eine Spitzenposition besetzen." "Mit der Anbau-Allianz wollen wir, dass die Menschen in Deutschland sehr viel schneller auf kontrollierte, hochwertige und nachhaltig hergestellte Cannabisprodukte zugreifen können. Möglich wird das unter anderem durch den Austausch von Wissen und Erfahrungen sowie den gemeinsamen Einsatz für die Anliegen der Anbaubetriebe. Ein ökologische und klimapositive Art des Anbaus steht im Vordergrund", ergänzt Tim Spieker, Inhaber von Hortensien Spieker und Gründungsmitglied der Anbau Allianz. "Das Beste aus der Landwirtschaft ist unser Anspruch in der Anbau-Allianz. Nachhaltigkeit und Sicherheit haben für die Konsumenten in Deutschland höchsten Priorität. Bei einem geschätzten Bedarf in Deutschland von rund 400 Tonnen Cannabis pro Jahr im Rahmen der Legalisierung benötigen wir erfahrene, renommierte Produzenten", sagt Klaus Madzia, Vorstand der Cannovum Cannabis AG. Mehr Informationen finden sich auf www.anbau-allianz.de Kontakt: Klaus Madzia,

Cannovum AG Telefon +49 30 3982 163 62,

klaus.madzia@cannovum.com Über die Anbau-Allianz für Deutschland GmbH: Die Anbau-Allianz für Deutschland ist der Garant für Genuss-Canabis in Deutschland. Von der Cannovum Cannabis AG und dem Unternehmen Hortensien Spieker 2023 gegründet, entwickelt die Anbau-Allianz Produkte für Erzeuger, Clubbetreiber und letztlich Endkunden. Sie verknüpft Investoren mit Partnern, unterstützen Forschung und Entwicklung und vertritt die Interessen ihrer Mitglieder gegenüber Politik, Öffentlichkeit und Behörden. Die Anbau-Allianz vereint Präsenz, Reichweite, Markenprofil, Kontakte zu Medien, Clubbetreibern und Endkunden, Beteiligungsmodelle und externe Experten mit ihren Mitgliedern unter einem Dach. Über die Cannovum Cannabis AG: Die Cannovum AG ist das erste deutsche voll lizenzierte Cannabis-Unternehmen, das an der Börse gehandelt wird. Die Aktien werden auf den Handelsplätzen der Börsen Frankfurt/Xetra, Düsseldorf, München, Berlin, Hamburg und gettex gehandelt. Die Cannovum AG ist bereit für die Legalisierung von Cannabis und bestens vorbereitet.



