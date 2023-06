Der Yen befindet sich gegen US-Dollar wieder im freien Fall. Die japanische Währung strebt auf ein neues 52-Wochentief zu, was heute das japanische Finanzministerium auf den Plan rief. Silver Lake sichert sich 63 % der Software AG Aktien. Doch die Amerikaner wollen mehr und verlängern die Frist. Google News zieht sich aus Kanada zurück. Aus Protest gegen den Online News Act wird die Suchmaschine in Zukunft keine Nachrichten kanadischer Verlage mehr präsentieren.Der Handel in Asien beendet die Woche mit einer freundlichen Note. Die meisten Benchmarks, allen voran ...

