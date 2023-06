DAX zum Absprung an der 16000 bereit, es fehlt der Impuls. Bei den Trading-Ideen zum Wochenausklang am 30.06.2023 zeigt sich Folgendes. DAX mit nächstem Ausbruch? Wir sind am letzten Handelstag der Woche, des Monats, des Quartals und des Halbjahres angekommen. Den letzten Impuls gab es jedoch nicht erst gestern, sondern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...